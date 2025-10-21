Directora de SernamEG llegó tarde y quedó afuera de audiencia por libertad de Mauricio Ortega

La autoridad regional del SernamEG llegó tarde a la revisión del recurso de amparo en contra de la libertad condicional otorgada a Mauricio Ortega.

La directora regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), María Patricia Baeza, llegó tarde y no pudo ingresar a la audiencia por el recurso de amparo en contra de la libertad condicional otorgada a Mauricio Ortega, el autor de la agresión a Nabila Rifo, que se realiza en la Corte de Apelaciones de Coyhaique.

Pese a que llegó con diez minutos de retraso, los funcionarios judiciales le impidieron a la autoridad regional el ingreso a la sala en la que se llevaba a cabo la audiencia, según reportó radio Biobío.

De esta forma, María Patricia Baeza no pudo hacer un seguimiento en persona en torno al recurso de amparo que presentó el SernamEG de Coyhaique tras la libertad condicional otorgada a Mauricio Ortega.

En el escrito, la propia directora cuestionó la medida y aseguró que la víctima no había sido debidamente notificada de las intenciones del condenado.

Abogado de Mauricio Ortega sobre la directora de SernamEG

En tanto, en diálogo con T13, el abogado defensor de Mauricio Ortega, Cristian Muñoz, explicó que “lo cierto es que cuando nosotros fuimos llamados a llegar a la sala de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, al momento del llamado habíamos dos personas, que era yo y el abogado del SernamEG. No había absolutamente nadie más y creo que unos periodistas, pero que estaban afuera”.

“Luego, al salir, nos percatamos de que había mucha gente. Al momento de salir, se acercan los periodistas y el colega se va a devolver, porque le iban a pedir la cuña a él, y sin embargo alguien le dice como que se vaya“, prosiguió.

Luego añadió que “él se va y queda dando la cuña una persona, que ahí me entero, por lo que dice cuando le piden que se individualice, que era la directora del SernamEG. O sea, comprendo que no llegó a la hora“.

Dijo después que él estaba de acuerdo con que María Patricia Baeza hubiera ingresado a la sala. “De hecho, ella es la remitente. Ella presenta el recurso en nombre y representación de Nabila y el abogado es quien patrocina la causa“, manifestó.