“Fue debidamente notificada”: Poder Judicial desmiente postura de Antonia Orellana por Caso Nabila Rifo

El Juzgado de Garantía de Coyhaique informó que se notificó al SernamEG, patrocinante de Rifo, sobre el pedido de libertad de Mauricio Ortega.

El Juzgado de Garantía de Coyhaique emitió un informe que desmiente lo expresado por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien descartó que el SernamEG tuviera responsabilidad al no intentar apelar a la libertad de Mauricio Ortega.

Según precisó un reportaje de radio Biobío, el organismo público estaba a cargo de representar a Nabila Rifo en la causa que terminó con la prisión de Ortega y no le entregó asesoría para que se opusiera al beneficio penitenciario que se le entregó a su asesor.

Ante esto, la ministra Orellana aseguró que “quien debía ser notificada era la víctima y la víctima nos ha comunicado que no lo fue. Nosotros le creemos”.

“¿Se entregó la libertad condicional a Mauricio Ortega porque el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género no hizo su trabajo? No, eso es falso”, agregó la secretaria de Estado.

Pero un informe del tribunal apunta que, a pesar de “ser debidamente notificada”, no se conoció que Nabila Rifo “haya evacuado descargos o alegaciones respecto de la solicitud de libertad condicional solicitada por el condenado Mauricio Orlando Ortega Ruiz”.

Por su parte, SernamEG reiteró al mismo medio que dicha notificación no se concretó “en su domicilio actual”.

Sin embargo, el documento emitido por el Juzgado de Coyaique precisa que la notificación también fue emitida al correo electrónico de la abogada del organismo que patrocinó a Nabila Rifo, pero la funcionaria fue desvinculada este 2025 y su mail estaba bloqueado desde 2019, cuando fue sumariada, mientras que el SernamEG no derivó el caso a otra profesional.

Esto, a pesar de que el documento que firmó Rifo para que el SernamEG fuera su patrocinante en el caso, daba cuenta que la representación se extendería “hasta la completa ejecución de la sentencia”, esto es, hasta 2034, cuando Mauricio Ortega cumpliría su pena, además de velar por ella ante la Comisión de Libertad Condicional.