“Comisión deberá sesionar nuevamente”: Corte revocó la libertad condicional de Mauricio Ortega

La Corte de Apelaciones de Coyhaique ordenó este miércoles realizar una nueva sesión de la comisión de libertad condicional para Mauricio Ortega, el agresor de Nabila Rifo.

De esta forma, el tribunal de alzada acogió el recurso de amparo interpuesto por SernamEG, por lo que Ortega deberá reingresar al Centro Penitenciario de Puerto Aysén.

De acuerdo con lo determinado por el tribunal, “se ordena el reingreso del sentenciado Mauricio Ortega Ruiz al establecimiento penitenciario de Puerto Aysén, lo que deberá ejecutar una vez firme este fallo, el Juzgado de Garantía de Coyhaique”.

“Debiendo la Comisión respectiva proceder a sesionar nuevamente a efectos de emitir pronunciamiento respecto de la solicitud para la concesión de la libertad condicional del condenado Mauricio Ortega Ruíz, con la debida notificación previa de la víctima en los términos previstos en la ley”, añadió el texto del tribunal.

La polémica por la libertad de Mauricio Ortega

El agresor de Nabila Rifo salió en libertad condicional el pasado 7 de octubre, tras lo cual se acusó una serie de errores por los que la víctima de Mauricio Ortega no fue correctamente notificada sobre la medida.

De acuerdo con lo indicado, el documento se habría entregado en un domicilio que desde hace más de cinco años funciona como dependencia de Gendarmería en Coyhaique.

Mauricio Ortega fue condenado inicialmente a 26 años de cárcel por los delitos de lesiones graves, lesiones gravísimas y femicidio frustrado, pero tras una apelación de su defensa, la Corte Suprema revocó el cargo de femicidio frustrado, por lo que redujo su pena a 18 años de presidio.