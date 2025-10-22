La respuesta del alcalde Desbordes tras orden de embargo contra Santiago por no pagar Sierra Bella

Mario Desbordes aseguró que “no voy a pagar 8.000 por lo que vale 2.000” y cuestionó duramente a la ex alcaldesa Irací Hassler.

El 20° Juzgado Civil de Santiago dio un duro golpe en el dilatado conflicto por la compraventa de la ex clínica Sierra Bella y ordenó el embargo de bienes de la Municipalidad de Santiago tras una demanda por incumplimiento de pago a la inmobiliaria San Valentino SpA

En el documento se dejó constancia que los bienes raíces vendidos ya están a nombre de la compradora en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago.

Considerando lo anterior, en la demanda se acusa que “ha incumplido su obligación de pago de cada una de las tres cuotas, por lo cual mi parte pretende el cobro de 234.124 Unidades de Fomento ($8.252.873.341), en su equivalente en pesos al día de su pago efectivo, más los intereses moratorios pactados y las costas de la causa. Como se advierte, la obligación es líquida, actualmente exigible y su acción ejecutiva no está prescrita”.

Esto, luego de que el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, ordenara no realizar el pago a pesar de que los inmuebles tienen la inscripción a nombre del municipio.

La respuesta del alcalde Mario Desbordes tras orden de embargo a la Municipalidad de Santiago por Sierra Bella

En este contexto, el jefe comunal lamentó la orden de embargo y aseguró que apelarán a la resolución. “Vamos a interponer todas las excepciones que correspondan, porque aquí tenemos juicios pendientes, hay una serie de discusiones, hay un enriquecimiento ilícito”, aseguró.

Siguiendo en esa línea, Desbordes acusó a los representantes de Sierra Bella de “estar cobrando por responsabilidad y por culpa de la ex alcaldesa Hassler $8.000.000.000 por algo que vale apenas $2.500.000.000”. En este sentido, aseveró que “no voy a pagar 8.000 por lo que vale 2.000”.

Tras ello, criticó a Irací Hassler, sosteniendo que “la ex alcaldesa escapó de sus responsabilidades, pero el municipio sigue sufriendo con este pésimo negocio”.

“No solo es un negocio carísimo, donde se nos está cobrando tres veces el valor, sino que además en ese lugar, técnicamente, no es posible hacer un CESFAM en regla, menos aún una clínica. El lugar está abandonado hace muchos años y, por lo tanto, el costo de una eventual instalación de un sistema de salud es altísimo“, agregó.

Para cerrar, el alcalde de Santiago enfatizó que “vamos a seguir peleando y defendiendo los recursos de todas y todos los vecinos de Santiago, y vamos a seguir adelante con todas las acciones civiles y penales en contra de todos los responsables detrás de este negociado”.