Por $8.200 millones: Conservador de Bienes Raíces inscribió compra de la ex clínica Sierra Bella

Fue la inmobiliaria que vendió la ex clínica Sierra Bella la que informó que el CBRS inscribió la compra por parte de la Municipalidad de Santiago.

Pese al anuncio del alcalde Mario Desbordes de nuevas acciones para revertir la decisión de los tribunales que ordenó la inscripción del edificio de la ex clínica Sierra Bella a nombre de la Municipalidad de Santiago, este martes el Conservador de Bienes Raíces de Santiago (CBRS) finalmente inscribió el traspaso del mencionado inmueble.

Lo anterior, luego de que el pasado 8 de septiembre el 19° Juzgado Civil de Santiago le dio la razón al dueño de la Inmobiliaria San Valentino SpA, Felipe Sánchez, quien reclamó que el CBRS se negaba a inscribir la escritura pública de la compraventa.

Fue la misma inmobiliaria la que confirmó, a través de un comunicado, la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago de la escritura pública de la compraventa de la ex clínica Sierra Bella a nombre de la Municipalidad de Santiago.

Según se aseguró en el texto, la inscripción se llevó a cabo “tras un extenso e injustificado proceso de dilaciones“.

“Como siempre sostuvimos, se trata de un contrato plenamente válido, aprobado por el Concejo Municipal de Santiago y cuya eficacia nunca debió ponerse en duda“, añadió.

Inmobiliaria iniciará el cobro por la ex clínica Sierra Bella

“En consecuencia, y de conformidad a derecho, Inmobiliaria San Valentino iniciará ahora el procedimiento de cobro del precio total, junto a los graves daños causados“, concluyó.

De esta forma, el municipio que encabeza el alcalde Mario Desbordes tendrá que pagar los más de $8.200 millones que acordó como precio por el inmueble, en el contrato firmado por su antecesora el 20 de enero de 2023.

A ello se suma el que esta semana la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó, por unanimidad, la apelación de la Municipalidad de Santiago y el abogado Aldo Duque contra el sobreseimiento de los imputados en el caso Sierra Bella, entre ellos la ex alcaldesa Irací Hassler, el dueño de la ex clínica, Felipe Sánchez, y tres tasadores privados.