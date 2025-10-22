Perivancich defiende trabajo de fiscalía en Caso SQM: “No hablaría de derrota” y “desarrollamos una investigación seria”

“No puedo tirar por la borda todo el trabajo que se ha hecho en estos años”, fue parte de lo que dijo la persecutora sobre el Caso SQM, que terminó con los ocho acusados absueltos.

Tras la absolución del Tercer Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Santiago a los ocho acusados del Caso SQM, donde se encontraban Marco Enríquez-Ominami, Pablo Longueira, entre otros, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, abordó el fallo que significó un duro revés para el Ministerio Público.

En este contexto, la persecutora sostuvo que “no hablaría de derrota para la Fiscalía ni, en particular, para la Fiscalía Regional de Valparaíso. Con esto termina un capítulo con el deber cumplido”.

Pese al gran golpe que recibió la fiscalía, Claudia Perivancich defendió el trabajo que realizó en la investigación, la cual se extendió por más de 10 años.

“Desarrollamos una indagatoria seria, responsable y con una mirada objetiva, que nos llevó a la convicción de presentar una acusación. El Ministerio Público hizo todo lo que estuvo a su alcance para agilizar el desarrollo del procedimiento. ¿Qué interés podría tener el Ministerio Público en retardar la llegada del juicio oral?“, manifestó.

Lo anterior, luego de los duros cuestionamientos que recibió la fiscalía por parte del Tribunal, que aludió a la falta de pruebas suficientes, la vulneración del principio de plazo razonable, un “actuar poco prolijo”, entre otros aspectos.

Fiscal Perivancich se defendió de las críticas por investigación en Caso SQM

“Corresponde destacar que para la mayoría las razones principales de la demora excesiva de este procedimiento no radicaron en una supuesta complejidad de la investigación y de las imputaciones formuladas respecto de cada acusado, sino en la decisión adoptada por el Ministerio Público de agrupar distintas investigaciones poco antes del cierre de ellas”, cuestionó la jueza María Teresa Barrientos.

Frente a las críticas sobre la extensión del juicio, la persecutora atribuyo dicha demora a las estrategias de las defensas. “En particular, puedo recordar la defensa de los señores Marco Enrique-Ominami y Cristián Warner, se opusieron a que se desarrollara en forma remota la audiencia de preparación de juicio oral, incidentaron el inicio de la misma en reiteradas oportunidades. Luego, cuando por fin se inicia, la mayor parte de las defensas sostienen una alegación de incompetencia. Es decir, después de 3 años de investigación, estimaron que ese tribunal no era el competente“, expresó.

Con respecto a la resolución del Tribunal, la fiscal expuso que “no es el mejor resultado, no es el que esperábamos, y eso lo lamentamos. Pero no puedo tirar por la borda todo el trabajo que se ha hecho en estos años. Convencimos a una magistrada de que se rindió prueba suficiente para acreditar la existencia de cientos de documentos tributarios falsos incorporados maliciosamente a la contabilidad de SQM”.

Tras ello, comentó que evaluarán nuevas acciones después de que lleve a cabo la lectura de sentencia (agosto de 2026): “Vamos a tener que revisarla íntegramente para estimar si corresponde deducir algún recurso. Por cierto, es un análisis que debe realizarse una vez que tengamos el texto definitivo de la sentencia”, cerró.