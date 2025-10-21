ME-O ante próximo cierre del caso SQM: “Terminan 11 años de tortura y martirio”

“Enfrentaré un veredicto con disciplina y humildad”, aseveró ME-O en la víspera de que se decrete el cierre de la investigación por el caso SQM.

El candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami (ME-O) manifestó este martes que “confío en que una vez más se va a confirmar mi inocencia“, al acudir a los tribunales para la última audiencia antes del cierre de la investigación del caso SQM, que indagó eventuales delitos vinculados a un financiamiento irregular de la política.

“Son 11 años de mi vida con la reputación afectada, 11 años. Fui proscrito, se me quitó el derecho a voto, el derecho a ser elegido, así que vengo con mucha fuerza y emoción. Terminan 11 años de tortura y martirio“, manifestó también el ex parlamentario.

En la ocasión, recordó que “el año 2021 estuve proscrito. Me inscribí, cumplí con las normas y me sacaron de la papeleta por este juicio. El 2017, me formalizaron en la candidatura”.

“Sistemáticamente se intentó apartarme del poder y del debate público. Quiero recordar que cuando esto comenzó, yo marcaba 42 o 45 puntos de intención de voto, que era el liderazgo más importante de Chile en su minuto“, aseveró.

Lo que espera ME-O con el cierre del caso SQM

Al referirse a lo que espera para mañana en los tribunales cuando se decrete el cierre del caso SQM, ME-O dijo que terminará “uno de los momentos más importantes de mi vida familiar, de mi vida política, de mi vida como hombre decente y honesto. Enfrentaré un veredicto con disciplina y humildad“.

Añadió que “estoy seguro y confío en que se confirmará mi inocencia, pero quiero esperar el veredicto de los jueces“.

“Espero que mañana se ratifique lo que ratificaron diversos tribunales frente a más de tres aristas penales durante 11 años, dos juicios penales orales. Termina un calvario mañana”, sostuvo.

“Es casi imposible competir por la confianza de los chilenos cuando tienes encima juicios y acusaciones (…) Mañana sabré la última causa de 13, de dos juicios penales orales“, complementó.