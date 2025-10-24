Ante aumento de secuestros: Fiscalía detalla cuáles son las bandas de crimen organizado más presentes en Chile

De acuerdo con lo expuesto en el informe sobre el crimen organizado, el tráfico de drogas sigue siendo la principal actividad criminal.

La Fiscalía Nacional entregó este viernes el Informe de Crimen Organizado en Chile 2025, en el que detalló cuáles son las organizaciones transnacionales presentes en Chile, dónde actúan y cuáles son los delitos que han presentado mayor incremento en el último tiempo.

El estudio, elaborado por la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas (UCOD) del Ministerio Público, reveló que las organizaciones criminales han aumentado su sofisticación tecnológica, diversificado sus fuentes de ingresos y generado un poder económico paralelo que desafía la institucionalidad.

A la vez, el texto enfatizó en el incremento sostenido de los delitos predatorios, como los secuestros y las extorsiones, en tanto que los homicidios disminuyeron de forma estadísticamente significativa, aunque el 16,5% de ellos tuvo vínculo directo con el crimen organizado.

Respecto de los homicidios en particular, la Fiscalía precisó que la mayoría se concentran en regiones como Arica y Parinacota, Antofagasta, Bío Bío y en las fiscalías Metropolitanas Sur y Centro Norte.

De acuerdo con lo expuesto en el informe, el tráfico de drogas sigue siendo la principal actividad criminal, ya que concentra casi la mitad de los ingresos asociados al crimen organizado en 2023 y 2024.

En cuanto al lavado de activos, el informe consigna que 100 personas fueron condenadas en 2024, la mayoría derivadas de delitos de tráfico de drogas.

El crimen organizado según las macrozonas

El Informe del Crimen Organizado revelado por la Fiscalía Nacional detalló los delitos más presentes en las diversas macrozonas del país.

En concreto, son los siguientes:

Macrozona Norte: tráfico de drogas, contrabando, robo de cobre, trata de personas y tráfico de migrantes. Se advierte también una amenaza de corrupción activa o pasiva en controles fronterizos.

Macrozona Centro: alta incidencia en narcotráfico, homicidios y extorsiones. Los puertos de San Antonio y Valparaíso son identificados como puntos críticos de tráfico internacional.

Macrozona Sur: existe un fuerte vínculo entre tráfico de drogas, extorsiones y delitos asociados a recursos naturales, como robo de madera, cobre y salmones. Se destaca una expansión de bandas transnacionales, incluyendo células del Tren de Aragua, Los Piratas, La Hermandad y Hermanos Cartier.

Macrozona Austral: aunque existe una menor prevalencia del fenómeno, se detectan redes vinculadas al narcotráfico y el contrabando.

Respecto a las nacionalidades predominantes, los bolivianos y colombianos dominan el tráfico de drogas a gran escala; los venezolanos el de ketamina, la asociación ilícita y los secuestros, y los chilenos el microtráfico y delitos contra la propiedad.

Sobre el análisis de género, se revela que las mujeres tienen mayor participación en delitos de trata de personas (38%), tráfico de migrantes (37%) y tráfico de drogas (26%-33%), con roles logísticos y financieros clave.

Las organizaciones delictivas transnacionales presentes en Chile

El reporte del Ministerio Público detalló cuáles son las 16 organizaciones delictivas transnacionales que operan en el país.

El listado incluye al Tren de Aragua y sus células, entre las que se cuentan Los Gallegos, Tren del Coro, Los Hermanos Cartier, Los Piratas, Los Hijos de Dios y La Hermandad. Se ha detectado presencia del grupo en todas las regiones del país y se dedica al tráfico de drogas, tráfico de migrantes, trata de personas, extorsiones, secuestros, homicidios, lavado de activos, contrabando, tráfico de armas y robos.

Los Shottas, grupo con asiento en la región de Buenaventura, en la costa de Colombia, y con presencia en las regiones Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Metropolitana. Opera con el tráfico de drogas, homicidios, tráfico de armas, extorsiones, secuestros, amenazas, homicidios y robos.

También aparecen:

Bang de Fujian (China).

Los Trinitarios (República Dominicana).

Los Lobos (Ecuador).

Mafia del Norte (Venezuela, Chile y Bolivia).

Los Caleños (Colombia).

Los Vilches (Venezuela).

Los Orientales (Venezuela).

Los Melean (Venezuela).

Los Loyalty (Venezuela).

Confederación (Colombia).

La Empresa (Colombia).

Los Costeños (Colombia).

Al abordar los resultados del informe, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, lo valoró y señaló que “lo que hace es reportar sobre los resultados asociados a las investigaciones y a la forma en que se ha desarrollado la persecución penal y la intervención policial”.

“Es una manera de exponer a la sociedad chilena no solo lo que está sucediendo, sino que también los resultados de esas intervenciones. (…) Tiene ese mérito y creo que también tiene el mérito que demuestra el trabajo conjunto de las instituciones del sistema de seguridad para arrojar esos resultados”, complementó.