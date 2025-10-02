Delitos como tráfico de drogas, armas y lavado de dinero aumentaron más de 20% en un año.

En el contexto de la actual crisis de seguridad que vive el país, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián (CES-CRO-USS), reveló cuáles son las comunas de Chile con mayor número de delitos vinculados al crimen organizado.

Según el informe, el año pasado se contabilizaron 86.323 delitos relacionados con el crimen organizado a nivel nacional, lo que representa un incremento del 21,6% en comparación con 2023, cuando se registraron 70.970 casos de este tipo.

En ese contexto, el alza entre 2023 y 2024 equivale a 15.353 delitos adicionales. Sin embargo, al comparar con los datos de 2022, el incremento es aún más significativo: un 31,8% más, lo que se traduce en 20.825 delitos adicionales en ese periodo.

El informe, elaborado a partir de datos del Ministerio Público obtenidos a través de solicitudes por Ley de Transparencia, identifica 74 tipos de delitos vinculados al crimen organizado, entre ellos: asociación ilícita, lavado de activos, tráfico de drogas, tráfico de armas y trata de personas, además de otros ilícitos que se especifican en el documento.

Estas son las 20 comunas con mayor presencia de crimen organizado en Chile