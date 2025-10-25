¡All you can eat!: Reconocido local de completos lanza imperdible promoción para este fin de semana

Podrás disfrutar de todos los completos que desees por un valor fijo.

Un plan imperdible para los fanáticos de los completos tendrá lugar este fin de semana en la fuente de soda Ver esta publicación en Instagram , el sándwich más emblemático de la gastronomía chilena.

La cadena realizará un evento All you can eat en una de sus sucursales de la Región Metropolitana, donde durante dos horas los comensales podrán disfrutar de todos los completos que deseen por $10.990 por persona, con refill de papas fritas incluido para acompañar.

El Italiano, dinámico, chemilico, chacarero y brasileño son algunas de las preparaciones favoritas que tienen los chilenos, y es que tienen al completo como una de las comidas preferidas en nuestro país, y es que sin lugar a dudas, el pan con vienesa, tomate, palta y mayonesa es una verdadera joya de la gastronomía chilena.

“Completos ilimitados, así tal cual! 😏❤️ En nuestra Completada All You Can Eat!”, promocionó la cadena de comida rápida a través de sus redes sociales.

“Ven y pídete todos los completos que quieras durante dos horas por solo $10.990, con refill de papas fritas incluido”, añadieron.

El evento All you can eat de Dominó se llevará a cabo el sábado 25 y el domingo 26 de octubre en su sucursal ubicada en Isidora Goyenechea 2930, Las Condes, a partir de las 12:00 horas.