Hilda Leiva, de 21 años y trabajadora de la cadena de comida rápida, había sido intensamente buscada por su familia y su pareja.

Hilda Leiva, trabajadora de un McDonald’s en calle República, en pleno Barrio Universitario de Santiago, fue encontrada muerta en una vivienda contigua al restaurante.

Según información de La Tercera, desde la Fiscalía Centro Norte indicaron que existe una causa abierta que está siendo investigada por Carabineros, mientras se esperan los resultados de las diligencias correspondientes.

La principal hipótesis apunta a que la joven terminó con su vida. De acuerdo con el medio, fuentes cercanas al caso mencionaron la existencia de un video captado desde un edificio cercano.

Tragedia en McDonald’s: encuentran muerta a joven trabajadora junto al local del Barrio Universitario

La empresa responsable de McDonald’s en Chile manifestó su consternación por el hecho y aseguró su disposición a colaborar con las autoridades.

“Nuestro equipo está profundamente conmovido por el trágico fallecimiento de Hilda. La compañía está acompañando y prestando asistencia a sus compañeros cercanos y a sus familiares en estos difíciles momentos; a la vez que cooperamos con las autoridades en su investigación de lo sucedido. Dejamos en manos de ellas cualquier información adicional”, expresaron voceros de Arcos Dorados en Chile.

La familia interpuso una denuncia por presunta desgracia el miércoles 22 de octubre, luego de que la joven no regresara a su hogar. Su cuerpo fue localizado al día siguiente.

En un video compartido por la cuenta Justicia por Hilda, conocidos de la joven señalaron que su desaparición ocurrió durante su jornada laboral.