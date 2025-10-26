La Florida implementa atención a vecinos y mascotas previo a segunda etapa de desalojo de Toma Dignidad

El municipio y el Serviu Metropolitano atendieron a los vecinos del campamento de Los Sauces con Mariano Sánchez Fontecilla, ofreciendo consultas sobre beneficios sociales.

La Municipalidad de La Florida anunció la atención a vecinos y a mascotas previo al desalojo de la segunda etapa de la Toma Dignidad, que actualmente afecta a aproximadamente 251 familias en 416 sitios.

Durante los operativos, más de 150 personas acudieron con su documentación y recibieron orientación de personal municipal y del Serviu Metropolitano sobre los beneficios estatales a los que pueden acceder ante el inminente desalojo.

Estas jornadas se están realizan los días martes y jueves, de 17:30 a 20:30 horas, y los sábados, de 10:00 a 13:30 horas, en la intersección de Los Sauces con Mariano Sánchez Fontecilla.

Los subsidios de arriendo, que tienen una vigencia de un año, son los más solicitados por las familias. Sin embargo, este beneficio solo se entrega a quienes no cuenten con otro subsidio vigente ni tengan una vivienda a su nombre, y que además cumplan con los criterios de vulnerabilidad establecidos por el Registro Social de Hogares. De este modo, también pueden acceder a una solución habitacional proporcionada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través del Serviu Metropolitano.

Al respecto, el alcalde Daniel Reyes destacó la importancia de entregar información clara a los habitantes de la Toma Dignidad, para que conozcan sus alternativas ante el próximo desalojo.

“Queremos que los vecinos comprendan y respeten las reglas del Estado de derecho. En el pasado se fomentó la usurpación, lo que no es justo para los miles de floridanos y chilenos que cumplen con la normativa. Además, haremos énfasis en un catastro de mascotas, porque ellas son las más afectadas en estos procesos”, señaló el edil.

Junto a ello, el municipio, a través de su Corporación de Fomento, implementó un protocolo de protección y manejo responsable de mascotas para censar y dimensionar la cantidad de animales que actualmente viven en la Toma Dignidad.

Daniel Medina, director de la corporación, detalló que durante el proceso “primero identificaremos cuántas mascotas hay, luego contactaremos a sus dueños para esterilizarlas mediante la veterinaria móvil del municipio. Después determinaremos cuántas necesitarán refugio, trabajando con fundaciones y ONG para su adopción, evitando así cualquier sufrimiento”.