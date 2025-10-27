Mamá de Krishna Aguilera exige justicia tras hallazgo de su hija: “Que se pudran en la cárcel”

La madre de Krishna Aguilera manifestó que “es un alivio enorme haber encontrado a mi hija, ella va a tener su descanso como se merece”.

Paula Yáñez, la mamá de Krishna Aguilera, la joven que fue hallada sin vida este domingo luego de que se reportara su desaparición el pasado 4 de octubre, se refirió al caso y pidió justicia para su hija.

En conversación con el matinal de Mega, Mucho Gusto, reconoció que siente un poco más de alivio, agradeció el trabajo de la policía y manifestó que como familia esperan que la ley actúe con el mayor rigor para los responsables del asesinato.

Luego de que se encontrara el cuerpo de Krishna Aguilera, el cual estaba enterrado en un cerro de Calera de Tango, su madre comentó que se siente tranquila. “Es un alivio enorme haber encontrado a mi hija, les doy gracias a todos por el apoyo. Ella va a tener su descanso como se merece, agradezco que ya la tenemos”, expuso.

Mamá de Krishna Aguilera pidió justicia para su hija

Con respecto a los seis detenidos por este crimen, en donde se encuentra el narcotraficante Juan Beltrán, exigió que “la gente que está presa pague lo que tiene que pagar nomás. Gracias a Dios se está haciendo justicia, se va a hacer justicia. Tienen que pagar, lo único que queremos es que queden ahí (en prisión), que se pudran en la cárcel“.

En este contexto, Paula Yáñez manifestó que “ahora se viene lo más largo. Justicia para estas personas, que ya no se cometan más crímenes, que esto ya se tiene que terminar, o sea, como país en general estoy hablando… nunca pensamos esto, nunca lo imaginamos. Ella recién con 19 años, tenía toda una vida por delante”.

Por otro lado, la mujer se refirió a lo que comentó su hija mayor, Cristal Aguilera, quien aseguró que se cambiaría de comuna por miedo luego de haber desenmascarado a los asesinos de su hermana.

“Ella se quiere cambiar de comuna, quiere ver otro lado, pero yo, francamente, la verdad, no tengo miedo“, sostuvo.

A lo que agregó: “Yo puedo andar con mi mente en alto porque, como yo le digo, yo no tenía contacto con nadie, o sea, como yo le digo, de la casa a la pega, de la pega a la casa”.

“Mi hija, si está buscando un lugar, ella lo está buscando arriendo, todo, para estar más tranquilo, más alejado de todo”, cerró la mamá de Krishna Aguilera.