¿Quién es el sexto detenido por el homicidio de Krishna y cuál fue su papel en el hallazgo del cuerpo?

Este domingo fue encontrado en el Cerro Chena el cuerpo sin vida de Krishna Aguilera, la joven de 19 años que permanecía desaparecida desde el pasado 4 de octubre en la comuna de San Bernardo, víctima de un homicidio.

El hallazgo se produjo en el sector de Catemito, en Calera de Tango poniendo fin a una intensa búsqueda que se extendió por más de tres semanas. Tras el descubrimiento, la Fiscalía Occidente confirmó la detención de una sexta persona por su presunta participación en el crimen.

Tras ello, el Juzgado de Garantía de San Bernardo acogió la solicitud del Ministerio Público y decidió ampliar la detención de este nuevo imputado, quien será formalizado el martes a las 10:30 horas junto al resto de los presuntos involucrados en el secuestro con homicidio de la joven.

La sexta detención se realizó en el domicilio de un hombre de 45 años, identificado como panadero y pastelero de oficio, quien solía vender sus productos puerta a puerta y que actualmente se encontraba sin empleo.

Tras la audiencia, el fiscal de la Fiscalía Occidente, Marcos Pastén, explicó que llevaban tiempo investigando el sector donde finalmente fue hallado el cuerpo. Sin embargo, señaló que la declaración del detenido, junto con los antecedentes que ya manejaba la Fiscalía sobre él, fueron clave para precisar el lugar exacto del hallazgo.

Pastén además recalcó que se trató de un crimen planificado por Juan Beltrán y su círculo más cercano, lo que refuerza la tesis de una acción coordinada entre los implicados.

“Muchas veces los imputados, dándose cuenta que se encuentran en una situación compleja respecto de las posibles imputaciones, entienden que colaborar es una buena posibilidad. Él entrega una colaboración y nos entrega el punto exacto que ya más o menos teníamos nosotros”, explicó el persecutor.