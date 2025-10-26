Encuentran cuerpo de Krishna Aguilera tras 22 días de búsqueda

Su identidad fue confirmada mediante un peritaje dactiloscópico y posteriormente fue llevada al Servicio Médico Legal.

Después de 22 días de intensa búsqueda, durante la madrugada de este domingo 26 de octubre, el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) confirmaron el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera, la joven de 19 años que estaba desaparecida desde comienzos de octubre.

El cuerpo fue encontrado en el sector de Catemito, en la comuna de Calera de Tango, enterrado en una de las laderas del cerro Chena.

Según informó el Inspector Jorge Abate, Jefe Nacional de Delitos Contra las Personas, “se logró el hallazgo de Krishna en este sector, en este sitio del suceso, el cual ha sido trabajado por parte del laboratorio, distintas unidades especializadas, a fin de determinar fehacientemente cómo ocurrieron estos hechos, como también las pericias que se están efectuando en este momento en el sitio del suceso, como también con el cuerpo de la fallecida”.

“Se trata de un sitio del suceso en que el cuerpo estaba enterrado, había piedras y rocas que cubrían el cuerpo, pero mayores antecedentes no podemos entregar”, agregó el fiscal Paul Martinson.

Su identidad fue confirmada mediante un peritaje dactiloscópico y posteriormente, el cuerpo de la joven será trasladado al Servicio Médico Legal.

“Nosotros vamos a seguir continuando el trabajo pericial también en este lugar”, precisó.