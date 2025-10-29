Contraloría ordena sumario en La Florida por irregularidades en control de horas extras

La Contraloría auditó el proceso de asignación, control, ejecución y pago de las horas extraordinarias al personal de planta y contrata en La Florida.

La Contraloría General de la República (CGR), dirigida por Dorothy Pérez, ordenó a la Municipalidad de La Florida iniciar un sumario interno, tras detectar una serie de irregularidades durante un período que abarca la gestión tanto del ex alcalde Rodolfo Carter, como del actual jefe comunal, Daniel Reyes.

De acuerdo con lo informado por el organismo contralor, la solicitud del sumario se realizó luego de que revisara la gestión de las horas extra en el municipio durante todo el año 2024, lo que permitió detectar que el sistema empleado presenta debilidades de control.

En concreto, la CGR auditó tanto el proceso de asignación, control, ejecución y pago de las horas extraordinarias al personal de planta y contrata de la municipalidad. A ello se sumó la revisión del cumplimiento de su jornada laboral en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.

Según dio cuenta la Contraloría, aunque la Municipalidad de La Florida efectivamente cuenta con dos sistemas para el registro y control de la asistencia, comprobó que tres funcionarios que contaban con el perfil necesario para modificar el ingreso de los trabajadores realizaron 34 modificaciones de sus registros de entrada y salida durante 2024.

Detectó también que otros 20 funcionarios tenían la atribución de autorizar la modificación horaria, aunque por su trabajo no deberían tenerla.

Otras irregularidades detectadas por la Contraloría en La Florida

La auditoría que realizó la CGR permitió además verificar que algunos funcionarios que habían sido desvinculados del municipio floridano permanecían como vigentes en el sistema de asistencia.

A la vez, determinó que en 41 ocasiones un total de 22 funcionarios municipales registraron su ingreso con posterioridad a la hora de tolerancia y luego culminaron sus funciones sin haber compensado el atraso. A ellos se suman cuatro funcionarios que no dieron cumplimiento a la jornada de trabajo.

Por otra parte, la Contraloría General de la República dijo que el sumario que llevó a cabo permitió comprobar que la Municipalidad de La Florida desembolsó $6.098.508 y $1.409.494 por horas extraordinarias o por diferencias de cálculo de su valor, respectivamente. Incluso, algunos de estos pagos se autorizaron hasta con cuatro meses de retraso.

Tras exponer las irregularidades encontradas, la CGR ordenó al municipio efectuar las acciones de control que sean necesarias respecto de la asistencia de sus funcionarios. Aquello, además de iniciar un sumario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas.

Desde la recepción del informe, la Municipalidad de La Florida tiene un plazo de 60 días hábiles para llevar a cabo lo ordenado por la Contraloría.