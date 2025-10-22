Simce 2024: Contraloría detecta irregularidades por $400 millones

La Contraloría General de la República (CGR) informó este miércoles que una auditoría detectó múltiples deficiencias en la gestión y desarrollo del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) del 2024.
El reporte del ente contralor se dio a conocer en el marco de la polémica por la suspensión de la aplicación de la prueba en diferentes establecimientos esta semana.
De acuerdo con lo revelado por la CGR, descubrió irregularidades en el uso de recursos asignados para la toma de pruebas, que suman más de 400 millones de pesos.
Detalló a la vez que dicho monto está vinculado a multas no cobradas a proveedores que incumplieron con los contratos que firmaron con la Agencia de Calidad de la Educación (ACE).
Las irregularidades del Simce que detectó la Contraloría
Según dio a conocer la CGR, entre las irregularidades que detectó la Contraloría en el Simce del 2024 se cuentan:
- Examinadores sin requisitos: 142 examinadores aplicaron pruebas sin que existiera evidencia de que cumplieran con los requisitos exigidos. La multa no cobrada asciende a $43.8 millones.
- Material de impresión: Se verificaron dos subcontrataciones no informadas por la imprenta a la ACE, en vulneración de las bases. $9.0 millones.
- Estudiantes con discapacidad sensorial (DS): 45 cursos que requerían examinadores especializados para estudiantes con DS no registraron su presencia en aula. $17.7 millones.
- Acompañantes NEE: 699 cursos que requerían acompañante de aula para alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) no fueron provistos. $276.0 millones.
- Incumplimientos en los plazos de entrega del material de impresión, con una diferencia en el cálculo de las multas de $16.3 millones.
Además, por este último punto la Contraloría ordenó a la ACE cobrar $56.036.983 en un plazo de 60 días hábiles o se procederá al reparo del monto.
Las medidas ordenadas por Contraloría
Frente a las irregularidades detectadas en el Simce, la Contraloría ordenó a la Agencia de Calidad de Educación tomar las siguientes medidas urgentes:
- Procedimiento disciplinario: Instruir un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas que originaron las situaciones observadas, informando a la CGR en 15 días hábiles.
- Acreditar multas: Acreditar el cobro de la multa de $56 millones por el atraso en la impresión del material.
- Fortalecer controles: Adoptar medidas para fortalecer los mecanismos de control, coordinación y validación de la asistencia de los estudiantes en futuros procesos.