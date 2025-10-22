Simce 2024: Contraloría detecta irregularidades por $400 millones

El monto está vinculado a multas no cobradas a proveedores que incumplieron con los contratos que firmaron con la Agencia de Calidad de la Educación (ACE).

La Contraloría General de la República (CGR) informó este miércoles que una auditoría detectó múltiples deficiencias en la gestión y desarrollo del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) del 2024.

El reporte del ente contralor se dio a conocer en el marco de la polémica por la suspensión de la aplicación de la prueba en diferentes establecimientos esta semana.

De acuerdo con lo revelado por la CGR, descubrió irregularidades en el uso de recursos asignados para la toma de pruebas, que suman más de 400 millones de pesos.

Detalló a la vez que dicho monto está vinculado a multas no cobradas a proveedores que incumplieron con los contratos que firmaron con la Agencia de Calidad de la Educación (ACE).

Las irregularidades del Simce que detectó la Contraloría

Según dio a conocer la CGR, entre las irregularidades que detectó la Contraloría en el Simce del 2024 se cuentan:

Examinadores sin requisitos: 142 examinadores aplicaron pruebas sin que existiera evidencia de que cumplieran con los requisitos exigidos. La multa no cobrada asciende a $43.8 millones .

142 examinadores aplicaron pruebas sin que existiera evidencia de que cumplieran con los requisitos exigidos. . Material de impresión: Se verificaron dos subcontrataciones no informadas por la imprenta a la ACE, en vulneración de las bases. $9.0 millones.

Se verificaron dos subcontrataciones no informadas por la imprenta a la ACE, en vulneración de las bases. Estudiantes con discapacidad sensorial (DS): 45 cursos que requerían examinadores especializados para estudiantes con DS no registraron su presencia en aula. $17.7 millones .

45 cursos que requerían examinadores especializados para estudiantes con DS no registraron su presencia en aula. . Acompañantes NEE: 699 cursos que requerían acompañante de aula para alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) no fueron provistos. $276.0 millones .

699 cursos que requerían acompañante de aula para alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE) no fueron provistos. . Incumplimientos en los plazos de entrega del material de impresión, con una diferencia en el cálculo de las multas de $16.3 millones.

Además, por este último punto la Contraloría ordenó a la ACE cobrar $56.036.983 en un plazo de 60 días hábiles o se procederá al reparo del monto.

Las medidas ordenadas por Contraloría

Frente a las irregularidades detectadas en el Simce, la Contraloría ordenó a la Agencia de Calidad de Educación tomar las siguientes medidas urgentes: