Licencias Médicas: nuevo balance aumenta a más de 25 mil los funcionarios del gobierno central involucrados

Más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país, y la duración promedio de las licencias médicas involucradas fue de 21,9 días.

Luego de que la Contraloría General de la República reveló que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras estaban con licencias médicas entre 2023 y 2024, este viernes la Dirección de Presupuestos (Dipres) dio a conocer el quinto balance de los sumarios que instruyó el Ministerio de Hacienda por el tema.

En mayo pasado, la cartera pidió a las instituciones públicas del gobierno central que iniciara los procesos disciplinarios contra los funcionarios que incurrieron en esa irregularidad, así como informar de manera periódica su avance.

Hasta el pasado 15 de septiembre las instituciones del gobierno central han reportado que hay 25.764 funcionarios involucrados en casos de mal uso de licencias médicas, lo que excluye a municipios, gobiernos regionales, empresas públicas, organismos autónomos e instituciones de educación superior estatales.

De acuerdo con lo comunicado por la Dipres, la duración promedio de las licencias involucradas fue de 21,9 días y se estima preliminarmente que, considerando las remuneraciones promedio reportadas, los funcionarios a los que se impartirán los respectivos sumarios, recibieron 33.684 millones de pesos durante los períodos en que estuvieron ausentes de sus trabajos con licencias falsas.

Las nuevas cifras en torno a las licencias médicas

La nueva cifra entregada por la repartición contrasta con los 16.435 funcionarios informados en el reporte anterior, al 15 de agosto. Aquello, debido a que la Dipres y la Secretaría Técnica del Comité Nacional de Ausentismo les pidieron a las instituciones públicas incluir información que respondiera también a las fiscalizaciones que la Contraloría inició posteriormente a su informe original.

A la fecha, el 36% de los casos responden a salidas del país estando con licencias médicas, en tanto que el 29% corresponden a funcionarios regionales que viajaron con licencia. En tanto, un 23% de los casos son de quienes asistieron a casinos de juego cuando debían estar en reposo, mientras que un 6% responden a funcionarios que recibieron licencias entregadas por emisores investigados por el Ministerio Público, y otro 6% son de salidas del país de integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad que también salieron del país cuando estaban con licencias.

Según lo informado por las instituciones, 21.114 funcionarios continúan en el servicio en el que hicieron mal uso de licencias médicas, mientras que 4.650 de las personas involucradas ya no están trabajando en la misma institución.

De estos últimos, 2.251 funcionarios están siendo objeto de sumario administrativo pese a no seguir trabajando en las instituciones.

Hasta el momento, 18.986 funcionarios siguen con proceso administrativo en curso y 1.042 ya cuentan con alguna resolución. De esta última cifra, 280 ya están cerrados con alguna resolución y el resto se encuentra a la espera del cierre.

Respecto de los sumarios administrativos, se detalló que sus plazos son los siguientes: