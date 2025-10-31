Rodadas de Halloween: en qué consiste este fenómeno extranjero y por qué el Gobierno encendió la alerta

El Gobierno anunció diversas medidas para evitar la realización de las rodadas, las cuales tienen que ver con controles de identidad, migratorio, entre otras.

Previo a una nueva celebración de Halloween de este viernes 31 de octubre, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, emitió un mensaje a las personas que se encuentren organizando “rodadas”.

Lo anterior, luego de que el año pasado diversos municipios de la Región Metropolitana alertaran sobre las denominadas “rodadas” que llevaron a cabo motociclistas disfrazados, quienes provocaron congestión vehicular y ruidos molestos.

Dichos eventos reunieron a cientos de personas, cuyas caravanas también tuvieron lugar en ciudades del norte como Antofagasta y La Serena.

Bajo este contexto, la ministra Camila Vallejo se dirigió a los organizadores de las rodadas de motos, asegurando que “esto es algo que no podemos permitir en nuestro país“.

Esto, debido a que dichas actividades “han generado temor, sensación de inseguridad, no están permitidas y, por lo tanto, queremos decirles a los motociclistas que traen estas prácticas culturales que no son propias de nuestro país, que vamos a hacer aplicar la ley y que vamos a desarrollar todos los controles necesarios para que estos actos no se desarrollen en nuestros barrios, en nuestras calles, porque son actos temerarios”.

Considerando lo anterior, la secretaria de Estado expuso en caso de que se realicen, habrán “controles no solamente de identidad, sino que también control migratorio y por cierto, el control de los papeles de los vehículos, en este caso, las motos que son usadas para estas rodadas”.

¿En qué consisten las rodadas de Halloween?

Esta actividad no tiene un origen claro, pero lo cierto es que no es propia de nuestro país. De hecho, desde hace varios años las rodadas de Halloween se realizan en países como Venezuela, Colombia y Ecuador.

Otro país en el que se hacen es México, donde las rebautizaron como “del terror”, cuya actividad también ha generado controversia producto del consumo de bebidas alcohólicas, infracciones de tránsito, porte de armas, no usar casco y ruidos molestos.