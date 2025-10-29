Desde shows como Open Blondie y Santaferia hasta tours nocturnos y corridas temáticas, la capital promete una noche llena de música, disfraces y diversión.

Santiago ya se prepara para vivir uno de los fines de semana más esperados del año, con la llegada de Halloween 2025 y una interminable variedad de panoramas y actividades.

Desde grandes eventos electrónicos y fiestas temáticas que prometen noches de terror y baile, hasta corridas familiares, la ciudad se transforma por completo para celebrar el miedo con estilo.

Este año, además, las experiencias inmersivas, los recorridos nocturnos y los espectáculos inspirados en el horror se toman los escenarios, ofreciendo alternativas para quienes buscan desde un susto ligero hasta una verdadera dosis de adrenalina.

Halloween 2025 en Santiago: guía completa con panoramas, fiestas y conciertos

Open Blondie

En el escenario se presentarán Alex Anwandter, Denver y bandas internacionales como Staatseide (Holanda), Sturm Café (Suecia), B. Movie (Inglaterra) y Resistor (Colombia), en una jornada marcada por el ritmo y la energía.

Lugar: Club Hípico, Av. Almte. Blanco Encalada 2540, Santiago.

Cuándo: 1 de noviembre, desde las 18:00 horas.

Valor: Desde $22.000 a través de Passline y $25.000 en puerta.

Evento exclusivo para mayores de 18 años.

La casita del terror

Una experiencia pensada para los fanáticos del miedo. La Casita del Terror invita a recorrer un escape room lleno de criaturas, desafíos y pasillos oscuros donde deberás mantener la calma para superar obstáculos y lograr escapar. Una propuesta inmersiva que promete más de un susto y mucha adrenalina.

Lugar: Av. José Joaquín Pérez 5638, Quinta Normal.

Cuándo: 30 y 31 de octubre, de 20:00 a 00:00 horas.

Valor: $3.000. Entradas disponibles en Passline o directamente en la entrada.

Halloween Hipódromo

El Halloween Hipódromo llega con una combinación de música y diversión. El evento contará con la presentación en vivo de Lyon La F y una fiesta posterior al show, además de un concurso de disfraces con premio para el mejor look de la noche.

Lugar: Arena Hipódromo Chile, Av. Hipódromo 1714, Independencia.

Cuándo: 31 de octubre, desde las 22:00 horas.

Valor: $20.000 más cargo por servicio, disponible en PuntoTicket.

Evento para mayores de 18 años.

One Halloween

Una de las fiestas más grandes de la capital. One Halloween reunirá a reconocidos DJs como DJ Kass, Flo Veloso, Nico Binker, Raimaldo y Billy Dancer, en una noche que promete baile, luces y una producción de alto nivel.

Lugar: San Josemaría Escrivá de Balaguer 5600, Metropolitan Santiago Convention & Event Center, Vitacura.

Cuándo: 31 de octubre, desde las 22:30 horas.

Valor: $38.000, entradas a la venta en Ticketmaster.

Gran Arena Monticello: SantaFeria

Para quienes prefieren una celebración más musical, Santaferia se toma el Gran Arena Monticello con su show “Poseídos por la Cumbia Casera”, una presentación especial que repasará los grandes éxitos de sus 15 años de carrera, incluyendo temas como “Sákate uno”, “Locura y pasión” y “El gil de tu ex”.

Lugar: Panamericana Sur kilómetro 57, San Francisco de Mostazal.

Cuándo: 31 de octubre, desde las 20:30 horas.

Valor: Entre $17.000 y $43.000 más cargo por servicio. Entradas disponibles en Ticketmaster.

Color Blaze La Florida Night

La Municipalidad de La Florida celebrará Halloween con la corrida nocturna Color Blaze La Florida Night, este viernes 31 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario.

Quienes quieran contar con el kit oficial de la corrida podrán adquirirlo en su versión económica por $3.990, y los kits completos desde $10.000, para cumplir con los 4K propuestos para la prueba.

Además, con la Tarjeta Vecino VIVE La Florida, quienes decidan participar del evento contarán con un 20% de descuento.

Tributo a Michael Jackson

Celebra la víspera de Halloween con un show para toda la familia junto a los mejores éxitos del Rey del Pop. Baila con los clásicos como “Thriller”, “Billie Jean” y “Beat It”.

Fecha: Jueves 30 de octubre.

Ubicación: Club Providencia.

Precio: Desde $10.000.

Tours nocturnos por el Cementerio General

Si te apasionan las leyendas, los enigmas y los relatos del más allá, este panorama es ideal para ti. En la antesala de Halloween 2025, el Cementerio General abrirá sus puertas para ofrecer recorridos nocturnos llenos de misterio, donde podrás conocer los mausoleos más emblemáticos y las historias que los rodean.