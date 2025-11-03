En qué consiste el permiso laboral por la muerte de una mascota que fue aprobado en la Cámara

La iniciativa también otorga un permiso justificado en el colegio para niños, niñas y adolescentes por la muerte de su mascota.

Al Senado pasó este lunes el proyecto que otorga un permiso laboral en caso de muerte de una mascota o animal de compañía, luego de que la Cámara de Diputados lo aprobara con 109 votos a favor, siete en contra y seis abstenciones.

De acuerdo con lo establecido en el proyecto, para solicitar el permiso, el trabajador tendrá que avisar a su empleador y presentar la documentación que acredite el deceso de la mascota. Además, dicho permiso tendrá que ser empleado dentro de los cinco días siguientes a la muerte del animal de compañía.

En esa línea, la iniciativa determina que el respectivo permiso solamente se otorgará a quien figure como dueño del animal en el Registro Nacional de Mascotas.

Día de permiso por muerte de mascota será devuelto

El proyecto apunta, a la vez, que el día de permiso que se le otorgue al trabajador por la muerte de su mascota deberá ser devuelto dentro de los 90 días siguientes al permiso.

A la vez, la propuesta también otorga un permiso justificado en el colegio para niños, niñas y adolescentes que pierdan una mascota.

La iniciativa, que tiene el nombre de Ley Duque por la mascota del conductor de televisión José Antonio Neme, busca reconocer “la importancia que tienen nuestras mascotas y animales de compañía, quienes forman parte de nuestra familia como un integrante más, cuya pérdida genera un dolor tremendo e irreparable“.