“Muñeca bielorrusa”: allanan a Ángela Vivanco, su pareja y Eduardo Lagos se entregan a la policía

En el marco de las indagatorias por la arista Muñeca Bielorrusa del Caso Audios, las policías trabajan en dar con el paradero del abogado Mario Vargas, que se mantiene prófugo.

Efectivos de Carabineros y la PDI allanaron la tarde de este martes la casa de Ángela Vivanco, y en horas de esta noche se entregó a la policía su pareja, Gonzalo Migueles, luego de que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dio luz verde a las órdenes de detención contra él y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.

Lo anterior, como parte de la indagación que lleva adelante la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, por los presuntos delitos vinculados con lavado de activos y cohecho de tráfico de influencias, en el marco de la arista Muñeca Bielorrusa del Caso Audios.

T13 reportó que en horas de la noche Gonzalo Migueles se presentó voluntariamente en un cuartel del OS-7 de Carabineros para entregarse a la policía. Misma decisión tomó Eduardo Lagos.

Sobre la base a la solicitud de la Fiscalía Regional de Los Lagos, el tribunal estimó “existen antecedentes suficientes que justifican la existencia de los ilícitos denunciados e investigados, de las que se desprende presunciones fundadas de participación como autores”, según informó radio Biobío.

Por su parte, de acuerdo con lo reportado por La Tercera, los efectivos policiales también allanaron el estudio que abogados de comparten Vargas, el ex diputado Gabriel Silber y la hermana del ex fiscal Manuel Guerra.

Durante los allanamientos, a los tres se les incautaron diversos dispositivos electrónicos, como celulares y computadores. A ello se sumó diversa documentación.

La indagatoria a la pareja de Ángela Vivanco y los abogados

Gonzalo Migueles, pareja de la ex jueza Ángela Vivanco, está siendo pesquisado por eventuales gestiones vinculadas con nombramientos judiciales y de conservadores de bienes raíces, y por presuntos pagos indebidos que podrían constituir el eventual delito de lavado de activos.

Por su parte, los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos son indagados por los papeles que desempeñaron en diversas designaciones judiciales.

A ello se suma el papel que desempeñaron los abogados del estudio de Vargas en la denominada trama bielorrusa, cuando representaron al consorcio Belaz Movitec SpA en el recurso que presentó contra Codelco, en un curso que terminó ganando en los tribunales y que fue visto en la misma sala que integraba y que en varias ocasiones presidió la ex ministra Ángela Vivanco.

El fiscal Marcos Muñoz señaló que “la Fiscalía de la Región de Los Lagos está dando cumplimiento a una resolución del 7° Juzgado de Garantía de la ciudad de Santiago“.