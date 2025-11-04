Kaiser insinúa que podría indultar a Miguel Krassnoff: “Voy a cerrar el capítulo 73-90”

“Voy a cerrar el capítulo, para todos, no se puede tener gente de 80 y 90 años pudriéndose en una cárcel solo porque no le cae bien políticamente”, dijo Kaiser al ser consultado si indultaría al exagente de la DINA condenado a más de mil años de prisión.

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, abrió la puerta a la posibilidad de indultar al exagente de la DINA Miguel Krassnoff durante el debate organizado por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI).

Las declaraciones del candidato se dan un día después de que el presidente Gabriel Boric anunciara la conversión definitiva del penal Punta Peuco en una cárcel común.

Consultado directamente sobre si indultaría a Krassnoff —condenado a más de mil años de prisión por delitos contra los derechos humanos— Kaiser evitó responder con un sí o no tajante, pero dijo que su intención es “cerrar el capítulo 73-90 definitivamente”.

El diputado libertario palnteó que los derechos humanos “nos interesan solamente cuando afectan a un sector, y no cuando afectan a otros sectores” y argumentó que el Estado está obligado a respetar los derechos humanos de todas las personas, incluidos los prisioneros bajo custodia estatal.

“Cuando el ministro de Justicia, el director del Servicio Médico Legal y el subdirector del Servicio Médico Legal son todos del Partido Comunista y no identifican, entonces no hablemos aquí de justicia”, afirmó el candidato.

Ante la insistencia en la pregunta sobre si indultaría a Krassnoff, Kaiser reiteró: “Voy a cerrar el capítulo, para todos, no se puede tener gente de 80 y 90 años pudriéndose en una cárcel solo porque no le cae bien políticamente“.