La madre quedó en prisión: las deplorables condiciones en que vivían seis niños abandonados en Alto Hospicio

Una vez que el caso de estos menores -de entre 3 y 15 años- fue denunciado, actualmente se encuentran en centros de protección.

Un dramático caso de abandono infantil es el que se dio a conocer recientemente y que involucra a seis niños en la comuna de Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá.

Los menores, de entre 3 y 15 años, fueron abandonados por su madre en la toma del Paso La Mula, según dio a conocer T13. Según denunciaron, la mujer hizo una nueva vida una vez que encontró trabajo y una pareja.

Mientras ella vivía un nuevo capítulo en su vida, sus hijos vivían en las peores condiciones que uno puede imaginar: sin agua potable, sin luz, sin techo. Completamente desamparados.

La fiscal Virginia Aravena, de la unidad de género de Alto Hospicio, detalló que “la mamá los dejó abandonados ahí, por meses, desde abril a agosto de este año. No tenían luz, no tenían baño, sus necesidades las hacían en el patio. Tampoco tenían televisor, ni celular, al parecer tenían un teléfono que lo usaban para alumbrar”. A eso se suma que usaban pallets para improvisar una cama para dormir.

“La madre no tenía una vida mala, ella trabajaba, seguía su vida, publicaba sus fiestas en Instagram y se despreocupó totalmente de ellos. El niño más grande, en el verano decidió irse a trabajar. Todo lo que ganaba era para darle comida a sus hermanos, estamos hablando de un niño de 15 años”,comentó la fiscal.

Una vecina del lugar donde vivían estos niños abandonados por su madre en Alto Hospicio comentó que “varios vecinos habían visto a los niños en la calle, o a altas horas de la noche los niños pedían agüita“.

Karina Ávalos, quien también vive en la toma, fue una de las personas que se encargó de alimentarlos. “Apenas yo vi a los seis niños, yo me derramé en llanto y dije no puedo dejarlos así. Estaban solos, la niña estaba con heridas muy fuerte en la nalguita, muy mal, me partió el alma. El amor que ellos pedían a gritos con sus miradas, eso era lo que más me afligía“, reconoció.

Una vez que el caso fue denunciado a las autoridades, los menores fueron enviados a tres centros de protección; mientras que la madre fue detenida y formalizada por abandono de menores. El tribunal decretó prisión preventiva mientras dure la investigación.

“Están a lo menos en tres hogares distintos, pero eso como un mal menor en este momento, porque estaban en tan malas condiciones, en un lugar sumamente peligroso, yo no sé si la la gente dimensiona el lugar en el que estaban ellos”, afirmó la fiscal Virginia Aravena.