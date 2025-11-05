El plazo máximo que tiene el Gobierno para desalojar la megatoma de San Antonio

Alrededor de 10 mil personas residen en la megatoma de San Antonio, que está ubicada en el cerro Centinela.

La Corte de Apelaciones de Valparaíso estableció el plazo que tiene el Gobierno para concretar el desalojo de la megatoma de la comuna de San Antonio.

Además, el tribunal de alzada porteño confirmpo una condición ineludible que deberán cumplir los diversos servicios públicos para que esa labor se lleve a cabo en el plazo establecido.

Al abordar el desalojo de la toma del cerro Centinela, la corte le ordenó tanto al Gobierno como a la municipalidad que lo ejecuten en un plazo máximo de 30 días corridos para que “den estricto e íntegro cumplimiento al fallo de veintidós de marzo de dos mil veinticuatro dictado por la excelentísima Corte Suprema”.

Otra medida antes del desalojo de la megatoma de San Antonio

En su resolución, el tribunal de alzada también ordenó a distintos servicios públicos la habilitación de un albergue transitorio para poder llevar a cabo el desalojo de la denominada megatoma de San Antonio.

En esa línea, recalcó que deben “acreditar fehacientemente ante esta Corte la implementación del recinto transitorio ordenado que reúna las condiciones para albergar a los ocupantes del inmueble”.

Apuntó a la vez que, sobre la base de lo establecido por la Corte Suprema en el año 2015, los tribunales deberán cursar sanciones a los funcionarios públicos que no cumplan con informes o diligencias en los plazos establecidos por la justicia.

Al abordar la resolución de la corte porteña, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, manifestó que “las sentencias judiciales se deben cumplir“.

“La Corte ha insistido esta vez, ha dado un plazo de 30 días y ha puesto especial énfasis en uno de los aspectos, que es la disponibilidad de un recinto temporal donde trasladar a las personas”, complementó el secretario de Estado.

“Vamos a dar cumplimiento a la sentencia y también a las obligaciones que ha impuesto la corte, la que ha especificado en concreto la solución de los albergues transitorios“, concluyó.