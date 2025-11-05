“No está en sintonía”: el video clave en caso de María Ercira Contreras que contradice informe de PDI sobre su desaparición

A casi un año y medio de la desaparición de María Ercira siguen surgiendo nuevas pistas, donde un registro da cuenta de una contradicción en la declaración de un testigo.

Un nuevo video se dio a conocer en las últimas horas en el marco de la investigación del caso de María Ercira Contreras, la adulta mayor que desapareció en mayo de 2024 cuando se encontraba celebrando el Día de la Madre en el restaurante del fundo Las Tórtolas en la comuna de Limache, Región de Valparaíso.

A través de una indagatoria particular de la familia de la adulta mayor, se obtuvieron registros inéditos del día de la desaparición en donde se evidencia una “actitud sospechosa” del portero del fundo.

La nieta de María Ercira Conteras, Carla Hernández, comentó a Canal 13 que una vez que se le perdió el rastro a la adulta mayor, le avisaron inmediatamente al portero del lugar, pero “él le dice a mis papás que no ha pasado ninguna señora, incluso que no ha salido nadie”.

Tras ello, en el video al que tuvo acceso la familia, se aprecia al trabajado hablando por teléfono con la administradora del fundo, donde la jefa le informó que estaban buscando a una mujer.

Posteriormente, el portero dejó su puesto de trabajo, “se sube a una camioneta roja y se va hacia la parte de arriba del fundo, él tiene una casa arriba. Ahí está 15-16 minutos”, sostuvo la nieta de María Ercira.

Las contradicciones en la declaración de testigos en el caso de María Ercira Contreras

Lo anterior, revelaría una contradicción en el informe de la Policía de investigaciones (PDI), ya que en él se indica que el portero nunca dejó su puesto de trabajo tras enterarse de la desaparición de María Ercira.

“No está en sintonía con lo que declaró ni con esa descripción que hace el informe de la PDI. Por eso necesitamos que nos aclaren cuánto es eso de nunca se movió de ahí. Que aclaren ese nunca, porque no se cumplió después”, expuso al citado medio Sabrina Gambazza, investigadora argentina que fue contratada por la familia.

Siguiendo en esa línea, dijo que el portero “declaró que había ido a buscar a María Ercira a las cabañas y a los alrededores del restaurante, pero con estas cámaras nos damos cuenta que no fue así, él subió la pendiente. Es el único que la sube”.

“Esa camioneta roja (a la que se subió el portero) yo no la había visto en todo el material que teníamos. Solamente teníamos 20 minutos para reconstruir, y en realidad había dos horas más que nunca nos fueron informados“, agregó.

Para cerrar, Carla Hernández puso sobre la mesa una nueva hipótesis sobre lo que pudo haber sucedido con su abuela: “Yo creo que ella pudo haber tenido un accidente dentro del fundo y que los dueños del fundo quizás dieron la orden de ocultarla“.