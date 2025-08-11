La petición de la familia de María Ercira Contreras tras revelación que cambiaría la investigación

“Ya hemos sufrido mucho y seguimos sufriendo todas las consecuencias de una mala investigación”, aseguran desde la familia de María Ercira Contreras.

La familia de María Ercira Contreras, la adulta mayor que desapareció el 12 de mayo de 2024 cuando celebraba el Día de la Madre en un restaurante de Limache, hizo una pública petición respecto de la investigación del caso, tras una revelación que podría darle un giro a las indagatorias.

Lo anterior, luego de que se supiera que recolectores de basura encontraron una serie de elementos en un sector del mismo fundo Las Tórtolas, donde se le perdió el rastro a la mujer.

Si bien los operarios no dieron aviso del hallazgo, sí hablaron del tema con una tercera persona durante un partido de fútbol, la que luego se lo contó a un ex comisario de la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo con lo que manifestaron los trabajadores, en ese lugar encontraron joyas, un collar y un anillo, además de revelar que un día después de la desaparición de María Ercira Contreras “las bolsas de basura pesaban más de lo normal”.

Tras ser informado del tema por el ex comisario, el abogado de la familia de María Ercira Contreras, Juan Carlos Manríquez, ratificó que la Fiscalía ordenó que “se interrogue a un nuevo testigo y se lleven adelante diligencias en el sitio del suceso“.

“Hemos recibido datos que, de ser ciertos y de no constituir otro despiste, pueden ser esenciales para resolver esta situación que lleva mucho tiempo“, añadió.

“Nosotros esperamos que los datos recibidos nos lleven a resolver qué es lo que ha ocurrido con la señora Ercira”, complementó el profesional.

La petición de la familia de María Ercira Contreras

En tanto, Carla Hernández, nieta de la adulta mayor desaparecida, lamentó que se conociera la información que hasta ese momento tenía el carácter de reservada.

“Por ningún motivo queríamos que se filtrara a los medios de comunicación, porque hay unas personas que quieren declarar bajo reserva“, manifestó al respecto.

“Para nosotros, como familia, que se frustre una diligencia tan importante, es terrible. Ya hemos sufrido mucho y seguimos sufriendo todas las consecuencias de una mala investigación. Ha sido demasiado y no damos más“, dijo la nieta de Marías Ercira Contreras.

En esa línea, Carla Hernández planteó que “es hora de cambiar la policía. Hemos perdido la confianza de la Bicrim de Limache”.