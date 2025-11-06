Desaparición de concejala de Villa Alegre: las interrogantes que plantean los nuevos videos

Tres materiales audiovisuales muestran a la concejala de la Democracia Cristiana en distintos instantes en la noche previa y la madrugada de su desaparición.

A casi cinco meses de la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, se dieron a conocer nuevos videos en los que aparece la mujer a la que se le perdió el rastro el 15 de julio y que, para sus hijas plantean algunas interrogantes que aún no tienen respuestas.

En uno de los registros grabados por una cámara de seguridad de su casa se observa a la concejala en el momento en que abre el portón de su vivienda para sacar el vehículo, cuando eran poco antes de las 19 horas del sábado 14 de junio.

En el video se puede ver que María Ignacia vestía ropa de color clara y portaba un chal beige sobre sus hombros.

Un par de minutos después regresó a su hogar y luego volvió a salir, sin dar muestras de alguna inquietud o nerviosismo.

De acuerdo con los antecedentes recogidos durante la indagatoria, menos de diez minutos después llegó a la casa de una amiga, madre de un funcionario municipal, para reunirse con ella y una prima.

Sin embargo, debido a la ubicación de la cámara no se logra determinar si la concejala bajó o no de su vehículo.

Pasadas las 02:00 de la madrugada del domingo 15 de junio, el automóvil de la concejala de la Democracia Cristiana prendió las luces y partió del lugar. No obstante, el registro no permite establecer con claridad si efectivamente es ella quien subió al auto.

“No se logra ver si la persona que va manejando el auto es mi mamá. Nosotras con mi hermana pensamos que la pudieron haber interceptado fuera de esta casa“, comentó Camila Gallegos, hija de la concejala.

Los otros videos de la concejala de Villa Alegre

Apenas dos minutos después, se ve al vehículo cuando se traslada por la calle Malaquías Concha con Artesanos, pero algo en el registro llamó poderosamente la atención tanto de las hijas de la concejala de Villa Alegre, como de quienes trabajan en la investigación.

Es que, lejos de lucir ropas claras, la persona que conduce el vehículo parece vestir una ropa de color rojizo o rosado.

El tercer registro revelado durante la jornada ocurrió pocos segundos más tarde, cuando el automóvil de María Ignacia pasó a toda velocidad e incluso hizo caso omiso de un lomo de toro, lo que inquietó sobremanera a sus hijas, quienes aseveran que su madre era una conductora muy prudente. Apuntaron a la vez que se trataba de una ruta que ella no realizaba de manera habitual.