“Situación excepcional”: las explicaciones de SML por la demora en identificar a Luis Felipe Correa

El SML confirmó que el cuerpo de Luis Felipe Correa ingresó a sus dependencias el pasado 21 de agosto.

El Servicio Médico Legal (SML) atribuyó a “una situación excepcional” la demora en la identificación de Luis Felipe Correa, el joven de 19 años cuyo cuerpo permaneció en dependencias del servicio durante 75 días.

Durante esta jornada, los familiares del estudiante de Sociología calificaron el hecho como una “situación de una extrema crueldad por el dolor inmenso que se le ha provocado a la familia, al estar más de 70 días sin saber dónde estaba su hijo“.

“Es imposible que un cuerpo haya estado tanto tiempo existiendo búsquedas en curso, sin que esta institución haya podido identificarlo”, argumentó la abogada de la familia, Mariana Rojas.

Qué dijo el SML por lo ocurrido con Luis Felipe Correa

Este jueves, el SML divulgó un comunicado a través del cual, junto con asumir que el cuerpo de Luis Felipe Correa ingresó a sus dependencias el 21 de agosto por orden de la Fiscalía de Ñuñoa, explicó cuál fue el motivo de la demora para informar a la familia del joven.

En esa línea, informó que “la autopsia se realizó el día 22 de agosto de 2025, iniciando los procedimientos relacionados con determinar causa de muerte e identificación, enviándose las huellas dactilares para cotejo de identidad con el Registro Civil e Identificación“.

“El día 15 de septiembre de 2025, el SML Metropolitano reiteró la consulta de identidad respecto del fallecido, en ese momento en condición de NN, manteniéndose bajo custodia en estas dependencias”, apuntó a continuación.

Añadió que “el 4 de noviembre de 2025, el Registro Civil entrega respuesta con confirmación de identidad del fallecido como L.F.C.G, siendo informado a las instancias correspondientes. Al día siguiente se iniciaron los trámites de retiro con los familiares, siendo entregado este jueves 6″.

“El SML realizó, en tiempo y forma, los procedimientos establecidos, incluyendo autopsia, envío de informes a Fiscalía y solicitud de chequeo de identidad. Los tiempos de espera en esta identificación se debieron a una situación excepcional, pues lo habitual es la entrega en no más de 48 horas“, concluyó el comunicado del servicio.