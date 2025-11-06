“Ha provocado un dolor inmenso”: familia de Luis Felipe Correa cuestionó la labor del SML

“El sistema estatal de búsqueda no funciona”, sostuvieron los familiares de Luis Felipe Correa, cuyo cuerpo permaneció 75 días como NN en el SML.

La familia de Luis Felipe Correa cuestionó el trabajo del Servicio Médico Legal (SML), luego que se confirmara que el cuerpo del joven estuvo en sus dependencias por 75 días, y aseveró que “el sistema estatal de búsqueda no funciona”.

Fue la abogada Mariana Rojas la que habló a nombre de la familia del estudiante de Sociología de la Universidad de Chile.

La profesional criticó el hecho de que el cuerpo de Luis Felipe Correa estuvo en dependencias del SML desde el 21 de agosto, día en que se quitó la vida en la Línea 1 del Metro de Santiago.

“Esta situación nos parece de una extrema crueldad por el dolor inmenso que se le ha provocado a la familia, al estar más de 70 días sin saber dónde estaba su hijo“, planteó la abogada.

Familia de Luis Felipe Correa apuntó a negligencia del SML

Ahondó en el tema y planteó que “es imposible que un cuerpo haya estado tanto tiempo existiendo búsquedas en curso, sin que esta institución haya podido identificarlo“.

A raíz de lo anterior, dijo que la familia de Luis Felipe Correa confía que “se determinen las responsabilidades de las instituciones del Estado que actuaron de forma negligente en la entrega de la información y la identificación del cuerpo”.

Tras fallecer el 21 de agosto, el cuerpo del joven fue trasladado hasta dependencias del SML, donde permaneció como NN hasta el 4 de noviembre.

Se suponía que ese día el estudiante de Sociología de 19 años viajaría a Viña del Mar, tras salir de su casa en San Bernardo. Antes de irse, le dijo a su madre que se reuniría con una amiga.

Lo cierto es que todo apunta a que el joven nunca llegó a Viña del Mar, sino que se quitó la vida en la estación Pedro de Valdivia del Metro de Santiago el mismo día en que salió de su casa.