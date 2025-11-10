Asado con alcohol en Santiago 1: las hipótesis que maneja Gendarmería sobre el ingreso de los elementos

“Debió existir al menos una alerta”, admitió el director de Gendarmería sobre el asado con alcohol al interior del penal Santiago 1.

Tres son las hipótesis sobre las que trabaja Gendarmería para explicar la realización de un asado con consumo de alcohol y que fue grabado con teléfonos celulares por internos de la cárcel Santiago 1, de acuerdo a lo manifestado por el director nacional de la institución, Rubén Pérez.

Junto con abordar el tema, Pérez ratificó que a raíz de los hechos se inició un sumario administrativo y reconoció que “a todas luces estamos frente a un hecho evidentemente irregular, gravísimo“, y adelantó la posibilidad de que el director del establecimiento deba dejar su cargo.

Luego de enterarse del hecho a raíz de una publicación en las redes sociales, las autoridades del penal implementaron un operativo “con el propósito de intervenir y de aislar a estos sujetos y además incautar todos los elementos y sustancias prohibidas”.

En la ocasión, el director nacional de Gendarmería informó que en el módulo en que se realizó el asado un total de dos gendarmes estaban vigilando a 569 reos. “La relación promedio entre gendarme y preso en esta unidad es de 85 a 1, 85 presos para un gendarme”, recalcó.

Planteó a la vez que es “materialmente imposible para un ser humano normal poder tener control sobre una muchedumbre tan abundante de 569 personas a través de dos gendarmes”.

No obstante, sí reconoció que “debió existir al menos una alerta de lo que estaba ocurriendo en el interior para haber coordinado un procedimiento“.

Las hipótesis de Gendarmería sobre el asado en Santiago 1

Además de ratificar el inicio del sumario interno, Rubén Pérez confirmó que “vamos a arremeter contra los funcionarios que eventualmente hayan faltado a sus deberes, ya sea a jefatura o a los que faltaron a sus controles in situ”.

Respecto de las indagatorias que se han realizado hasta el momento, el director nacional de Gendarmería dijo que se manejan tres hipótesis respecto del ingreso al penal Santiago 1 de los elementos empleados en el asado.

“Una de ellas es el pelotazo; otra vía es la falta o deficiencia en los controles de encomiendas y visitas, y otra vía probable de ingreso de elementos y sustancias prohibidas es la circulación de funcionarios desde y hacia el interior del establecimiento“, indicó.

“Allí es donde entonces tenemos que con rigor establecer fehacientemente cuál es la hipótesis que cobra más fuerza, pero a todas luces estamos frente a un hecho evidentemente irregular, gravísimo, que nos interesa abordar con seriedad y sancionar con máximo rigor”, concluyó.

Qué dijo el ministro de Justicia sobre el tema

Al ser consultado por lo ocurrido en Santiago 1, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, apuntó que “hay probablemente funcionarios involucrados, y eso está en investigación“.

“Se hizo un procedimiento por parte de Gendarmería (y) se pudo detectar a las personas que habían participado de esa situación, que estaba absolutamente prohibida. Se puso todo a disposición del Ministerio Público“, recalcó el secretario de Estado.

“Eventos de este tipo y situaciones en las que Gendarmería tiene que estar actuando para mantener el control son permanentes durante el sistema penitenciario (…) y Gendarmería tiene que estar permanentemente actuando para eso“, manifestó.