FOTOS – De celulares a whiskey: los detalles de la fiesta en Santiago 1 que revelaron imágenes en redes sociales

Un operativo de registro y allanamiento sorprendió a 23 internos participando en la actividad dentro del módulo N°35 del penal.

Gendarmería de Chile confirmó la apertura de una investigación luego de la difusión de videos en redes sociales que mostraban a un grupo de internos llevando a cabo una fiesta con alcohol y un asado dentro del Centro de Detención Preventiva Santiago 1, en la Región Metropolitana.

En los registros, grabados por los propios reclusos al interior de la prisión, se observa a varios hombres sentados alrededor de mesas con botellas de bebidas, whisky y abundante comida. Algunos manipulan teléfonos celulares, mientras otros escuchan música y conversan animadamente, en lo que aparenta ser una celebración organizada dentro del módulo N°35 del penal.

La publicación de las imágenes generó inmediatas alertas dentro del recinto, dado que este tipo de actividades están estrictamente prohibidas. Ante ello, Gendarmería desplegó un operativo de registro y allanamiento. Según informó la institución, pasada las 21:00 horas una fuerza compuesta por 12 funcionarios ingresó al módulo y sorprendió a 23 internos participando en la actividad.

Lo que dejó el operativo por fiesta en Santiago 1

Durante el procedimiento, se incautaron diversos artículos prohibidos, entre ellos botellas de alcohol, 24 teléfonos celulares, dinero en efectivo y alimentos. “Se incautaron elementos prohibidos por la administración penitenciaria, tales como alcohol y equipos celulares, entre otros. Además, se dio cuenta de lo ocurrido al Ministerio Público”, señaló la institución en un comunicado oficial.

Con los objetos decomisados, los internos involucrados fueron separados de sus celdas y trasladados a régimen de aislamiento, medida que se mantendrá mientras se desarrolla la investigación interna.

Gendarmería precisó que el sistema de bloqueo de señales telefónicas instalado en el cuadrante Pedro Montt permitió ubicar el módulo donde se realizaba la actividad irregular e identificar a los participantes.

De manera paralela, la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería instruyó una investigación administrativa para determinar responsabilidades internas y establecer cómo ingresaron los artículos prohibidos al penal.