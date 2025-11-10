El perímetro que abarca la segunda etapa del plan en el Barrio Meiggs para sacar a los toldos azules

El operativo, al igual que el realizado en julio, incluye la instalación de rejas para controlar los accesos y evitar el regreso del comercio informal.

A primera hora de este lunes 10 de noviembre se dio inicio a la segunda etapa del plan de intervención en el Barrio Meiggs para desalojar de forma permanente a los toldos azules.

El operativo, que contó con funcionarios municipales y de Carabineros, es la continuación de lo realizado a fines de julio en las calles Garland, Campbell y Meiggs.

En esta oportunidad, el perímetro que se cerró para llevar a cabo esto es la calle San Alfonso desde la Alameda hasta una cuadra al sur. A esa zona se suma Salvador Sanfuentes, entre Exposición y Bascuñán Guerrero.

De momento no se han registrado detenidos, puesto que en esta oportunidad los comerciantes ambulantes no pusieron resistencia.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, detalló que “lo que sucede hoy día es la recuperación de la segunda etapa del Barrio Meiggs. Recuperación significa que vamos a mantener el control después, igual que en la primera etapa“.

“Esto no es retirar toldos y dos días más dejar el espacio a disposición de los comerciantes ilegales. Estamos en este minuto instalando rejas, que nos van a permitir mantener el control del acceso“, indicó.

Junto con eso, aseguró que conversó con el sindicato de toldos azules de la calle San Alfonso, “me dicen que están dispuestos, de una vez por todas, a regularizarse y a instalarse“.

Lo que buscan con este plan de intervención en el Barrio Meiggs es llevar a cabo el proyecto que presentó Adolfo Numi con la Cámara de Comercio de Meiggs y la Universidad Católica, que es “un gran boulevard al aire libre, lo que es denominado la Gran Manzana“.

Por su parte, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, dejó en claro que harán todo su esfuerzo “para recuperar esta gran manzana“.

“Vamos a ampliar el perímetro de intervención cada vez más, con el fin de que en marzo tengamos esta manzana recuperada“, agregó.