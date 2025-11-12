Los delitos por los que el ex director de PDI Héctor Espinosa fue condenado

El Ministerio Público solicita 20 años de cárcel para Espinosa y 5 años para su esposa, María Magdalena Neira

El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dio a conocer este miércoles 12 de noviembre el veredicto contra el ex director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa Valenzuela, quien fue declarado culpable por malversación de caudales públicos, falsificación y uso de instrumento público falso y lavado de activos.

Además, el tribunal declaró culpable a la cónyuge de Espinosa, María Magdalena Neira por el delito de lavado de activos.

“Espinosa sustrajo parte de esos fondos para sí mismo cometiendo el delito de malversación, la declaración jurada que afirma el uso total de los fondos para los fines propios de la Policía de Investigaciones es falsa”, expuso el juez Cristián Soto.

A lo que agregó: “Su acto buscó ocultar la sustracción de los fondos de al menos 146 millones de pesos. En consecuencia, se ha aprobado el delito de falsificación y uso malicioso de instrumento público falso en carácter reiterado por parte de Héctor Ángel Espinosa Valenzuela en calidad de autor”.

Respecto a María Magdalena Neira, el magistrado afirmó que ella “apreció cómo aparecían en su cuenta bancaria esos flujos de dinero, mes a mes, durante todo el periodo imputado”.

“Su capacitación y nivel cultural hace que tenga las condiciones suficientes para sospechar el origen ilícito de las cuantiosas y constantes sumas de dinero que su marido depositaba en efectivo en su cuenta corriente, lo que revela una negligencia inexcusable de su parte“, argumentó, haciendo énfasis en la trayectoria que tiene la mujer en el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Tras conocerse el veredicto contra el ex jefe de la policía, la lectura de sentencia quedó fijada para el próximo lunes 1 de diciembre a las 11:00 horas, donde se informará la pena que deberán cumplir los condenados.

El juicio contra el ex director de la PDI, Héctor Espinosa

Lo anterior, luego de que la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente acusara a Espinosa de haber sustraído cerca de 146 millones de pesos de los gastos reservados de la PDI entre 2015 y 2017, desviando estos fondos hacia cuentas suyas y de su esposa, María Magdalena Neira.

El juicio comenzó el 6 de octubre de 2025, luego de un extenso período de investigación que inició en 2016, cuando el Banco de Chile reportó depósitos en efectivos de forma inusual en las cuentas personales del ex director de la PDI.

Por estos delitos, el Ministerio Público solicitó una pena de 20 años de cárcel para Espinosa y cinco años para María Magdalena Neira, esta última por el delito de lavado de activos.