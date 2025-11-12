Qué es el gas metano y cómo 80 niños y dos profesores se habrían intoxicado en colegios de La Granja

Los escolares afectados fueron asistidos por personal del SAMU, y cerca de 20 de ellos fueron trasladados al Hospital Padre Hurtado

Alrededor de 80 alumnos y dos profesores de dos establecimientos educacionales de la comuna de La Granja, en la Región Metropolitana, sufrieron una intoxicación por gas metano durante la mañana de este miércoles.

De acuerdo a los primeros antecedentes, la emergencia ocurrió en un recinto construidos de manera contigua al Colegio Los Pensamientos y Colegio Alma Mater, ubicados en calle Las Parcelas.

Según informó Meganoticias, por causas que aún no han sido determinadas, un grupo de estudiantes de entre 6 y 15 años, junto a dos docentes, habrían inhalado presuntamente gas metano. No obstante, esta situación se mantiene bajo investigación.

Debido a lo anterior, al menos dos mil alumnos de los colegios fueron evacuados, mientras que un tercer establecimiento, correspondiente al Liceo Bicentenario Nuestra Señora de Guadalupe, fue evacuado por los docentes.

Asimismo, los niños afectados fueron asistidos por personal del SAMU, y cerca de 20 de ellos fueron trasladados al Hospital Padre Hurtado. El resto fue llevado por sus propios padres a distintos centros de salud, según consignó Meganoticias.

Al lugar también acudieron compañías de Bomberos de La Granja, San Ramón y La Pintana para controlar la emergencia.

Según informó el teniente Gonzalo Bustamante, de la Segunda Compañía Bomba La Bandera de San Ramón, alrededor de las 11:00 horas recibieron el aviso de que alumnos de dos colegios presentaban síntomas tras una posible emanación de gas.

Al llegar, los equipos constataron que varios estudiantes mostraban signos de intoxicación, como dolor de cabeza, garganta y estómago, además de vómitos en algunos casos.

“El procedimiento incluyó la evacuación completa de ambos establecimientos. En el primero se desalojó a cerca de mil alumnos, y entre los dos colegios sumaron un total aproximado de dos mil estudiantes evacuados”, detalló el voluntario de Bomberos.

El gas metano es un gas incoloro, inodoro e inflamable y es el principal componente del gas natural. Además, se forma principalmente por la descomposición de materia orgánica, tanto en ambientes naturales como en procesos industriales.

Entre los factores más peligrosos del gas metano es que es altamente inflamable y puede encenderse con facilidad al mezclarse con el aire, por lo que se considera un riesgo en espacios cerrados. Junto a ello, y en grandes concentraciones puede desplazar el oxígeno del aire, provocando asfixia, mareos, dolor de cabeza o pérdida de conciencia, aunque no es tóxico por sí mismo.