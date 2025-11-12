Quién es el único detenido por la muerte de Valentina Alarcón en La Pintana

El sujeto será formalizado esta tarde por el delito de violación con homicidio por lo que enfrentaría una posible condena de presidio perpetuo

La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios Fiscalía (ECOH) confirmaron la detención de un hombre acusado de la muerte de Valentina Alarcón en la comuna de La Pintana.

Según los primeros antecedentes, el sujeto de 33 años sería un hombre chileno apodado El Cebolla o El Colombiano.

“Damos cuenta de la detención de un hombre de 33 años de edad con antecedentes policiales por delitos previos, vinculado a la violación con homicidio de Valentina, quien se encontraba desaparecida desde los últimos días de octubre”, reveló el prefecto inspector Jorge Abate, jefe nacional de Delitos Contra las Personas de la PDI.

La autoridad policial informó que, tras un proceso de investigación, la Brigada de Ubicación de Personas llevó a cabo labores de análisis y recolección de pruebas, “logrando determinar que la víctima llega a la Población El Castillo a un domicilio, en el cual habrían ocurrido los hechos”.

Luego de ubicar el inmueble, la PDI ingresó a la vivienda, donde “en el patio de este domicilio se encuentra a la víctima con evidentes signos de violencia”, detalló la autoridad.

Abate señaló que “durante estos últimos días se logró determinar y acreditar fehacientemente la participación de este imputado”, siendo ubicado en el lugar del crimen gracias a “intervenciones telefónicas y otros elementos que son parte de la investigación”.

Se informó que el único detenido por la muerte de Valentina Alarcón en La Pintana será formalizado la tarde de este miércoles 12 de noviembre por el delito de violación con homicidio, enfrentando una posible condena de presidio perpetuo.