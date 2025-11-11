Los perturbadores datos que dejó el hallazgo del cuerpo de Valentina Alarcón en La Pintana

La joven estaba desaparecida desde hacía 15 días, luego que su familia informara a la PDI que había salido de su casa en Puente Alto con rumbo a la población El Castillo, en La Pintana.

Valentina Alarcón, la joven de 26 años que estaba desaparecida en La Pintana desde el 25 de octubre, fue encontrada sin vida este lunes 10 de noviembre.

Su cuerpo fue hallado en una vivienda de la calle Los Alcaldes, en la mencionada comuna y presentaba signos de haber sufrido violencia.

“Se pudo corroborar que la persona fallecida corresponde a Valentina Alarcón Molina, quien estaba desaparecida hace más de 15 días”, confirmó el fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios Fiscalía (ECOH), Alfredo Cerri.

El persecutor detalló que se logró dar con el paradero de Valentina tras las numerosas diligencias desarrolladas que incluyeron el empadronamiento de testigos, seguimiento de cámaras de seguridad y otras medidas.

En esta misma línea, la jefa de la Brigada de Ubicación de Personas (Briup), subprefecta Tatiana García Huidobro, explicó que encontraron a la joven gracias a “la triangulación de antenas telefónicas, entrevistas, levantamiento de cámaras y empadronamiento, logrando ubicar este domicilio como punto de interés”.

Según informó Emol, el cuerpo de Valentina Alarcón fue encontrado con graves indicios de violencia, ya que estaba con una bolsa negra en la cabeza y tenía un cable en su cuello.

Junto a ello, vecinos del lugar indicaron a T13, que el domicilio donde estaba la mujer sería una presunta casa de tortura.

Valentina Alarcón estaba desaparecida hace 15 días luego que su familia informara a la Policía de Investigaciones (PDI) que había salido de su casa en Puente Alto cerca de las 19:03 horas, con rumbo a la población El Castillo, en La Pintana.

“Todo fue tan repentino, llegó y salió. Nos había dicho que no iba a salir, que quería quedarse en casa y ordenar su pieza, pero de un momento a otro simplemente se va (…) De repente sale con Tommy, nuestro perro; no sabemos qué habrá pasado exactamente en ese paseo. Después ella regresa con nuestro perro, agarra su teléfono y se va. Sale solo con un teléfono y un polerón negro”, relató su hermano, Fabián Alarcón.

Sin embargo, el joven detalló que Valentina le había comunicado a un familiar que volvería a casa en la noche: “Ella le manda un WhatsApp a un primo nuestro, a eso de las 22:30 horas, diciéndole que iba a cargar el teléfono y que luego se volvería a comunicar con él”.

Actualmente, las investigaciones están a cargo del ECOH de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI, con el objetivo principal de determinar el motivo del crimen y las circunstancias en que ocurrió.