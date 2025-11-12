Todo lo que se sabe de la brutal golpiza a hermana de Krishna Aguilera: “El estado de ella, físicamente, es complejo”

La hermana de la joven que fue asesinada terminó con varios puntos en su rostro, según detalló el alcalde de San Bernardo, Christopher White.

Durante las últimas horas, se dio a conocer que Cristal Aguilera, hermana de Krishna Aguilera, quien fue asesinada tras permanecer varios días desaparecida, sufrió una brutal golpiza en la comuna de San Bernardo.

De acuerdo a lo que informó el alcalde de San Bernardo, Christopher White, la joven fue atacada por un grupo de desconocidos, quienes le provocaron diversas lesiones en el rostro.

El jefe comunal detalló que la mujer se había dirigido hasta la comuna para realizar “un trámite”, ya que ahora no se encuentra viviendo en San Bernardo por razones de seguridad.

Fue en este contexto, en que un grupo de desconocidos la abordó y la atacó brutalmente, simulando un robo de teléfono. “Esto ocurrió el día lunes, en San Bernardo, muy cerca de la casa de su familia. Ella había venido a ver a sus familiares”, comentó White.

La brutal golpiza que sufrió Cristal Aguilera

Producto del ataque, la autoridad sostuvo que “el estado de ella, físicamente, es complejo. La golpearon, la agredieron“.

A lo que agregó: “Ella logró encontrar a su hermana, pero también tiene un sobrino e hijos, entonces está muy asustada. Claramente les molesta lo que se está haciendo. Acá hay una forma de imponer y asustar, y a Cristal la dejaron sola”.

Siguiendo en esa línea, el alcalde dijo que “anoche vi una foto de esta situación y es terrible verlo, la forma en que ella está dañada”, haciendo alusión a un registro en donde aparece con puntos en su frente.

“Le quitan el celular para generar una sensación de que es un robo, pero fíjate que si te quitan el celular no te patean o te golpean“, concluyó el alcalde.

Esto, luego de que la hermana de Krishna Aguilera denunciara falta de protección policial ante el temor por represalias tras denunciar al narcotraficante Guatón Beltrán, quien se encuentra en prisión preventiva junto a otros integrantes de su organización por la muerte de la mujer.

Por su parte, el fiscal Marcos Pastén aseveró que la joven sí contaba con protección policial, mientras que el ministro de Seguridad, Luis Cordero, comentó que ella “está con medidas de protección desde el 10 de octubre, dictada por el Ministerio Público y ejecutada por Carabineros”.

“Los antecedentes que disponemos, hasta esta hora de la mañana, es que ella había sido objeto de un robo violento, ese es el antecedente que tenemos, sin perjuicio que durante el transcurso del día podamos tener más detalles”, aseguró.