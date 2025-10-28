Crimen de Krishna Aguilera: decretan prisión preventiva para tres imputados e internación provisoria para menor

La audiencia se extendió por más de cinco horas y contó con un gran resguardo policial.

Este martes se llevó a cabo la formalización de los cuatro imputados por el caso de Krishna Aguilera, una joven de 19 años que fue asesinada tras estar desaparecida desde el pasado 4 de octubre.

La audiencia contó con un gran resguardo policial, donde el Grupo Especial Antimotines de Gendarmería tuvo que acudir al Juzgado de Garantía de San Bernardo para brindar seguridad, considerando que la hermana de la víctima llegó al lugar.

Los detalles de la formalización a cuatro imputados del caso de Krishna Aguilera

Bajo este contexto, cuatro imputados fueron formalizados por el delito de secuestro con homicidio. Además, a uno de ellos se le formularon cargos por inhumación ilegal, en una audiencia reservada, situación por la cual se prohibió el ingreso de la prensa.

En este marco, el tribunal decretó prisión preventiva para tres adultos e internación provisoria para una adolescente por su participación en la desaparición y muerte de Krishna Aguilera. En tanto, el quinto detenido quedó apercibido durante esta mañana.

Estos tres sujetos se suman a Juan Beltrán, alías Guatón Beltrán, quien sería el principal responsable del crimen y que ya se encontraba en prisión preventiva, a la espera de que sea reformalizado el próximo 13 de noviembre.

Tras la audiencia, el fiscal metropolitano occidente, Marco Pastén, detalló que “el tribunal ha acogido todas y cada una de las argumentaciones. Ha tenido por acreditado el hecho de haberse cometido aquí un secuestro y posterior homicidio de la víctima. Ha tenido por acreditada la participación de cada uno de los imputados, los términos que nosotros le referimos”.

Sumado a ello, afirmó que el crimen se ejecutó en un contexto de “crimen organizado con ocasión de tráfico de drogas. Además, con violencia de género, por la forma de comisión y por tratarse de una víctima mujer de 19 años que fue brutalmente asesinada, producto precisamente entre otras cosas de su condición”.

Hermana de Krishna Aguilera pide cadena perpetua para imputados del caso

Al llegar al tribunal durante esta jornada, la hermana de la víctima, Cristal Aguilera manifestó que sería muy injusto que alguno de los detenidos quedara en libertad. “No lo encuentro justo que quede nadie libre porque esta investigación tiene que seguir”, comentó.

Siguiendo en esa línea, hizo un llamado a que “cambien las leyes en este país, porque las condenas que les dan a estas personas son muy injustas”.

Con respecto a la condena que espera para los imputados, la hermana de Krishna expuso que “yo lo que pido es perpetua para todos, estas personas no tienen que estar más en la calle, tienen que estar privadas de libertad toda la vida porque son peligrosas“.

“Así que cambien las leyes por favor, que estas personas le den perpetua sin beneficios, a todas las personas que hacen este daño a las familias. La leyes en este país no valen nada”, cerró.