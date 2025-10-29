Los antecedentes clave en crimen de Krishna Aguilera: “Había mandado a quitarle plata y droga a Beltrán”

Tras la desaparición y muerte de Krishna Aguilera, continúan saliendo a la luz nuevos antecedentes del caso de la joven de 19 años y su vínculo con el narcotraficante Cristóbal Guatón Beltrán.

En este marco, la hermana de la víctima, Cristal Aguilera, entregó detalles ante la fiscalía con respecto a la relación que tenía Krishna con el líder criminal, asegurando que incluso trabajó en uno de sus denominados narcobúnker, según reveló CHV.

“En cada punto diario que trabajaba, en 24 horas, vendía 3 millones de pesos (por punto). Vendía todo tipo de drogas, cocaína, pasta base, la cera que le dicen, que es como el aceite de la pasta base. Y el tussi, que lamentablemente es la droga que consumen los jóvenes“, expuso la joven.

Siguiendo en esa línea, detalló las ganancias que obtenía su hermana trabajando en narcobúnker de Beltrán: “Tenía dos búnkers, y las personas, contando a mi hermana, se turnaban para trabajar. Ellas quedaban encerradas, y solo con su manito entregaban la droga. Mi hermana por 24 horas se venía con 300-400 mil pesos por un día trabajado. Por eso le costó tanto salir de ese círculo”.

El favor que Krishna Aguilera le habría pedido a su hermana y cómo Guatón Beltrán se habría enterado de su “traición”

En la investigación se da cuenta de otro episodio, en el cual Krishna le comentó a su familia sobre el peligro que enfrentaba, situación que desencadenó en la decisión de cambiarse de domicilio.

Lo anterior, considerando que en su teléfono había información que la vinculaba directamente con el grupo que habría robado drogas (mexicana) a Beltrán, lo cual confirmó la sospecha que tenía el narcotraficante sobre ella.

“Mi hermana me contó que había mandado a quitarle plata y droga al Beltrán con unos tipos, y que toda esa información estaba en el teléfono de ella, que se lo habían quitado, que corría peligro”, relató Cristal.

“Ahí yo igual la reté, le dije que cómo hacía eso, que era peligroso, que ella sabía lo que le podía llegar que era la muerte, que si se llegaban a enterar la iban a matar, porque yo igual sé cómo es lo de la calle, yo estuve mucho tiempo metida en la calle”, agregó.

A pesar de ello, el hombre que actualmente se encuentra en prisión preventiva, continuó en contacto con Krishna Aguilera. “El 2 de octubre me habló y yo estaba trabajando. Yo estaba tratando de arrendar el departamento de mi madre, que lo publiqué en todas las redes sociales. Y ahí ella me dice: oye, ¿por qué no le arriendas el departamento a Juan? y yo le digo ¿para qué? ¿para vivir? y ella me dice: no, para hacerle un punto. Yo le dije, no, estás loca, para puros problemas“, reveló.

Lo anterior, provocó un nuevo quiebre familiar según relató la hermana de la víctima: “Ahí yo ya quedé preocupada, dije este hombre de nuevo volvió a hablar con Krishna. Ella llegó a la casa y tuvimos una discusión. Ahí el 4 de octubre salieron y la Krishna no apareció más”, concluyó.