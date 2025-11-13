Caso Nabila Rifo: PDI detuvo a Mauricio Ortega para concretar su regreso a la cárcel

La ministra Antonia Orellana detalló que la captura de Ortega se concretó a raíz del recurso de amparo que interpuso el SernamEG.

Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron en Coyhaique a Mauricio Ortega, condenado por atacar brutalmente a Nabila Rifo, para concretar su regreso a la cárcel, luego de que la Corte Suprema confirmó la resolución que anuló su libertad condicional.

La diligencia la llevaron a cabo efectivos de la Brigada de Homicidios, y se espera que el traslado del sujeto al Centro de Detención Preventivo de Puerto Aysén, el mismo recinto en el que se encontraba cumpliendo la condena antes de recibir la libertad condicional.

La información la ratificó la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, a través de su cuenta de X, y detalló que la captura de Ortega se concretó a raíz del recurso de amparo que interpuso en su momento el SernamEG.

“Por nuestro lado, seguiremos velando por los derechos y protección de la víctima y su familia“, complementó la autoridad.

PDI detuvo a Mauricio Ortega tras lo resuelto por la Suprema

“La Brigada de Homicidios de Coyhaique pidió cumplimiento de la resolución judicial emanada del juzgado de Garantía de Coyhaique, en la cual solicitaba la detención de Mauricio Ortega Ruiz para ser reingresado al CCPE de Aysén luego del fallo de la Corte Suprema”, ratificó por su parte el comisario Ítalo Todaka, jefe de la brigada de la PDI en la zona.

En su resolución, el máximo tribunal del país precisó que “la notificación efectuada a la víctima, mediante cédula de 25 de septiembre de 2025, careció de los elementos necesarios para darle eficacia y, a través de ella, dar a conocer a la víctima de la solicitud de Mauricio Orlando Ortega Ruiz para postular al proceso de libertad condicional, para el segundo semestre del año en curso“.