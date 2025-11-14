Condenado por violación: quién es el primer reo común que ingresó a la ex cárcel Punta Peuco

Con este ingreso, el recinto penitenciario deja de ser un penal especial para condenados por delitos de lesa humanidad.

Durante la noche de este jueves 13 de noviembre ingresó el primer reo condenado por un delito común al Centro Penitenciario de Tiltil, ex cárcel Punta Peuco.

Lo anterior, se llevó a cabo luego de que el Gobierno del presidente Gabriel Boric reconvirtiera el penal, el cual estaba destinado solamente para ex agentes del Estado que cumplían condena por delitos de lesa humanidad en dictadura.

Según dio a conocer La Tercera, el hombre que ingresó a la ex cárcel Punta Peuco es Clemente Espinoza Fuentes, de 75 años, quien fue condenado en 2012 a una pena de 15 años por el delito de violación de menor de 14 años.

El sujeto de acuerdo a los registros de Gendarmería, tiene buena conducta. Antes de que fuera trasladado hacia el recinto de Tiltil, Espinoza se encontraba cumpliendo su sentencia en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur.

La reconversión de Punta Peuco y los cambios para albergar a reos comunes

En el recinto penitenciario se están llevando a cabo diversas modificaciones para convertirse en una cárcel común, y en este sentido, se están readecuando las condiciones y construyendo nuevas oficinas de vigilancias y técnicas, además de la construcción de una nueva estructura para recibir a las visitas.

En la primera fase de esta reconversión, se espera que puedan ingresar 32 condenados por delitos comunes.

La decisión del Ejecutivo ha generado una fuerte oposición. De hecho, el alcalde de Tiltil, César Mena, ha mostrado su rechazo, anunciando acciones legales en contra de esta determinación, mientras que los internos presentaron un recurso de protección ante la Corte de Santiago, el cual fue declarado inadmisible.

Pese a ello, el ministro de Justicia, Jaime Guajardo, aseguró que el Gobierno no revertirá la medida, luego de que pasara por la revisión de legalidad de Contraloría.