Comando de Matthei da portazo a eventual indulto a Krassnoff: “Tiene que estar en la cárcel”

La postura del equipo de la abanderada de Chile Vamos difiere de, por ejemplo, la expresada por Johannes Kaiser.

Jaime Bellolio (UDI), alcalde de Providencia y parte del comando de Evelyn Matthei, rechazó una eventual entrega de indultos a criminales de lesa humanidad que cumplen condena en Punta Peuco, entre ellos Miguel Krassnoff.

Bellolio estuvo presente en Estado Nacional en TVN, donde se refirió a las protestas de vecinos de Tiltil, quienes se mostraron en contra de la reconversión del penal en una cárcel común.

“Yo estoy en contra de todas las dictaduras, las de izquierda, que hoy están presentes, y las de derecha, entre comillas, del pasado, la forma de resolver nuestros problemas es a través de la razón y no de la violencia”, puntualizó el jefe comunal.

Consultado sobre un eventual indulto a Krassnoff en un gobierno de Evelyn Matthei, Bellolio fue tajante: “Yo creo que es completamente inaceptable, una persona que cometió gravísimas violaciones a a los Derechos Humanos, tiene más de 700 años de cárcel y, por tanto, no hay ningún espacio para hacer algo como eso. Nosotros tenemos un compromiso completo y absoluto sobre el respeto de los Derechos Humanos y la democracia como forma de gobierno“.

“Una persona que cometió esos vejámenes en nuestro país, que tiene más de 700 años acumulados, es un criminal y, por tanto, tiene que estar en la cárcel”, agregó el miembro del comando de Matthei.

La postura del equipo de la abanderada de Chile Vamos difiere de, por ejemplo, la expresada por Johannes Kaiser, quien planteó que, en el caso de Miguel Krassnoff y su condena a más de mil años de cárcel por sus diversos delitos de lesa humanidad, “voy a cerrar el capítulo 73-90 definitivamente”.

“También el que se siga pagando a exonerados y falsos exonerados políticos por generaciones. Ya basta del abuso que ha sido toda esta política, supuestamente de reparación, que ha sido pura venganza“, cerró Kaiser.