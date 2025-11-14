“Me podrías peinar tipo 16:15?”: el mensaje de Vivanco a su peluquera que da un vuelco en la trama bielorrusa

La estilista asegura que atendió a Vivanco el mismo día que habría recibido un presunto soborno, dato clave para su defensa.

En el marco del caso Muñeca Bielorrusa, la Fiscalía detalló la declaración de Isabel Parra, peluquera de la ex magistrada Ángela Vivanco, quien aseguró haber atendido a la ex ministra el mismo día y hora en que, según la investigación, habría recibido un presunto soborno en la oficina de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, indicó que la declaración de la peluquera otorgó a Vivanco una coartada para el 4 de julio de 2023, alrededor de las 16:00 horas. Según la tesis del Ministerio Público, en ese momento Vivanco habría recibido la primera coima de US$15.600 para favorecer al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec.

En el informe de Carabineros entregado al Ministerio Público se señala que, “luego de fallar a los intereses de la empresa CBM y finalizar su jornada laboral, se trasladó hasta la comuna de Las Condes, instancia en la cual, entre las 15.59 horas y las 16.47 horas mantuvo conexiones a la antena” del sector.

Parra declaró ante la fiscalía que Vivanco era su clienta desde hace cerca de 10 años y que ese 4 de julio habían fijado una cita a las 16:15 horas para un peinado, apoyándose en registros de conversaciones de WhatsApp.

Según T13, los chats muestran que Vivanco escribió cerca de las 14:00 horas: “Isabelita cómo estás? Me podrías peinar tipo 16:15?“, a lo que Parra respondió: “súper, querida, nos vemos a esa hora“. La estilista aclaró que no existen otros registros de la visita, pues Vivanco pagaba en efectivo y no se emitían boletas.

La respuesta del Ministerio Público ante declaración de peluquera de Vivanco

En la audiencia, Wittwer señaló que “los servicios que ella (Parra) presta están en calle San Crescente, que equivale a menos de 300 metros de la también conocida dirección de El Regidor 66 (donde se habría entregado la primera coima).

Asimismo, indicó que la estilista “señala varios puntos importantes, uno que yo creo que es el más importante desde el punto de vista de la teoría de la defensa, y que es precisamente un pantallazo de un teléfono que ella mantiene, donde el día 4 de julio ella efectivamente le concede una hora“.

Wittwer además hizo hincapié en que la ex magistrada solía atenderse con Parra “cuando andaba por el sector“. “Hay otro pantallazo que es muy importante, que sí es del 8 de junio de 2021, donde Vivanco también le pide hora y dice que es porque en la tarde tiene una reunión de trabajo cerca“, agregó

La resolución de medidas cautelares para Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos está programada para el sábado 15 de noviembre a las 09:00 horas en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago. Migueles es acusado de cohecho y lavado de activos, mientras que Vargas y Lagos enfrentan cargos por soborno y lavado de activos.