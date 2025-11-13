Diego Simpertigue, el juez de la Suprema salpicado por la trama bielorrusa por un viaje en crucero

Desde el Colegio de Abogados pidieron que el máximo tribunal abra un cuaderno de remoción en su contra.

Diego Simpertigue es el nuevo ministro de la Corte Suprema que se ha visto salpicada por la llamada trama bielorrusa, luego que se conociera de sus viajes en crucero con Mario Lagos, abogado de Belaz Movitec, firma a la cual favoreció en sus votaciones en el litigio que la enfrentó a Codelco.

Según consignó Reportea, las travesías de Simpertigue por Europa, acompañado de Lagos, fueron posterior al fallo del máximo tribunal que ordenó a Codelco pagar más de $17 mil millones a los representados por el abogado.

En el marco de este conflicto judicial entre ambas firmas, Diego Simpertigue resolvió en dos oportunidades a su favor recursos presentados por Belaz Movitec, en su rol de miembro de la Tercera Sala de la Corte Suprema.

Frente a esta situación, voces externas como Ramiro Mendoza, presidente del Colegio de Abogados, ya pidieron al Poder Judicial que abra un cuaderno de remoción en su contra, al igual como pasó en su momento con Ángela Vivanco, también involucrada en la trama bielorrusa.

En la sentencia que determinó la expulsión de Vivanco se hizo alusión a los vínculos de la ex jueza con Mario Vargas, socio de Lagos y que también estuvo a cargo de la defensa de Belaz Movitec, y a que no se inhabilitó en la causas que lo involucraban, misma situación que enfrenta Simpertigue.

“Consta también del sistema de tramitación de causas que uno de los abogados de la empresa contratista es el señor Mario Vargas, persona con quien la señora Vivanco mantiene un cierto grado de amistad, sin que se haya hecho presente tal circunstancia o comunicado afectarle una posible causal de inhabilidad en la causa por este concepto”, puntualizó el fallo de la Corte Suprema.