Elecciones 2025: quiénes son los siete detenidos en todo el país en medio de las votaciones

Al menos siete individuos han sido detenidos por Carabineros durante las horas de la mañana en el marco de las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, aunque solamente tres de ellos lo fueron al interior de los locales de votación.

De acuerdo con lo informado por la policía uniformada, en Valparaíso se arrestó a dos personas que se negaron a ser vocales de mesa, lo que contraviene la Ley 18.700 sobre Votaciones Populares y Escrutinios.

Lo anterior, luego de que el delegado del local los designara para reemplazar a vocales designados que no llegaron al lugar y ambas personas se rehusaran.

Los otros detenidos en las Elecciones Presidenciales 2025

En tanto, otras cuatro personas fueron detenidas por Carabineros en Calama, entre ellas un vocal de mesa designado para las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025.

En el caso de tres de ellas, el hecho no ocurrió en un local de votación, sino en una comisaría a la que acudieron para excusarse por no votar en los comicios de este domingo.

Mientras estaban en el recinto, el personal policial se percató que mantenían órdenes de detención vigentes, por lo que fueron arrestadas.

El cuarto detenido corresponde a una persona que se estaba desempeñando como vocal de mesa y sobre quien también pesaba una orden de detención, por lo que se lo arrestó en el lugar.

Finalmente, Carabineros detuvo en la comuna de La Florida a un hombre que portaba un cuchillo a pocos pasos de un local de votación.

Su captura se produjo pasadas las 11:00 horas frente al Liceo Municipal Indira Gandhi, ubicado en avenida San José de la Estrella.

Según las primeras informaciones entregadas por las autoridades policiales, el arresto se verificó luego de que el individuo intentó asaltar a un pasajero al interior de un bus de la locomoción colectiva.