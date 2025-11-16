Elecciones Presidenciales 2025: dónde votaron y qué dijeron los candidatos a La Moneda

Todos los candidatos emitieron declaraciones tras emitir su sufragio en las Elecciones Presidenciales 2025, y se mostraron confiados en pasar a la segunda vuelta.

La mayoría de candidatos a La Moneda cumplieron con su deber ciudadano de votar en las Elecciones Presidenciales 2025, antes del mediodía de este domingo 16 de noviembre. La única que postergó su votación hasta la tarde fue Jeannette Jara.

Casi al mismo instante, a eso de las 09:30 horas de esta mañana, acudieron a votar los candidatos del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, José Antonio Kast y Johannes Kaiser, respectivamente.

Mientras el actual diputado llegó hasta el Liceo 7 en Providencia, el ex parlamentario emitió su voto en el Colegio María Ana Mogas, en la comuna de Paine.

Quien también acudió hasta el Liceo 7 para emitir su voto fue Marco Enríquez-Ominami, el que llegó al recinto pocos minutos después que el candidato libertario.

Poco menos de una hora más tarde, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, llegó hasta el Instituto Profesional DUOC, en Providencia, donde le tocó votar.

Pasadas las 11:00 de la mañana arribó a su local de votación Harold Mayne-Nicholls, quien acudió en compañía de su esposa hasta en el Colegio Villa María Academy, en Las Condes.

Algunos minutos después, el postulante del Partido de la Gente, Franco Parisi, acudió a la escuela San Leonardo Murialdo, en la comuna de La Reina, donde sufragó, mientras que antes del mediodía Eduardo Artés llegó hasta el Colegio Santa María de Maipú, en esa comuna.

Pasadas las 13:00 horas Jeannette Jara llegó al Liceo A-33 Poeta Federico García Lorca, en la comuna de Conchalí. Acudió acompañada de su pareja, Claudio Rodríguez, aunque debido a la gran presencia de personas solo pudo votar a las 13:45 horas.

Lo que dijeron los candidatos tras sufragar en las elecciones

Luego de ejercer su deber ciudadano, los candidatos a La Moneda se refirieron a lo que esperan de estas Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025.

Evelyn Matthei dijo que “han sido años muy duros, estallido, pandemia (…) un gobierno que prometió cambiarlo todo, pero no tenía la madurez ni el equipo para hacerlo”. Al referirse a la foto de unidad con los otros candidatos de la oposición, manifestó que “no es la foto, sino que realmente las intenciones de trabajar juntos“.

En tanto, tras sufragar, Kaiser aseveró que “tengo mi apoyo comprometido a toda candidatura que esté en oposición a la continuidad de este muy mal Gobierno (…) a la hora de ayudar o apoyar a que no salga o que no se instale el Partido Comunista en el Ejecutivo, teniendo control sobre las Fuerzas Armadas, de seguridad y todo el tema, yo no me pierdo”.

Por su parte, Kast planteó que “yo creo que todos vamos a coincidir finalmente que la continuidad no le hace bien al país, que el Partido Comunista tiene una ideología muy marcada y que no permite que se desarrollen todas las libertades como corresponde en un país (…) Esa unidad se va a dar dentro de los conglomerados”.

Después de emitir su voto, Enríquez-Ominami sostuvo que está seguro que será él quien pasará a la segunda vuelta junto a “un candidato de derecha”, y que su candidatura “es la más competitiva contra la derecha dura”, aseveró que es “el único que le ofrece al país un ajuste al alza para los más pobres”.

Harold Mayne-Nicholls, en tanto, dijo que confía en pasar a la segunda vuelta, pero si aquello no ocurre “nunca me he restado para ayudar a que mi país sea mejor“. “No me veo restándome”, complementó.

Tras sufragar, Franco Parisi no dudó en aseverar que “nosotros vamos a pasar a segunda vuelta. Chile está buscando el centro y no los extremos“.

Tanto antes como después de votar, Eduardo Artés aseguró que si no pasa a segunda vuelta, solamente respaldará a Jeannette Jara “si cambia su programa”. “Tiene que cambiar su programa. Si no acepta puntos programáticos nuestros, no, porque para tener más de lo mismo, para tener neoliberalismo día y noche, no“, puntualizó.

Al hacer uso de la palabra, Jeannette Jara calificó su llegada como “masiva y alegre”, y dijo que “si hay segunda vuelta, vamos a venir a votar de la misma manera”. “Es importante votar informado. Para gobernar un país se necesita capacidad de acuerdo“, apuntó.

Llamó a que “el que pase de la derecha no se reste de los debates”, y dijo que “uno debe ser capaz de dar respuestas a la ciudadanía“.