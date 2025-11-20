“Nunca había sentido tanto miedo”: el relato del sobreviviente británico de la tragedia en Torres del Paine

El sobreviviente británico reconoció que el grupo de turistas que integraba no estaba preparado para enfrentar la inclemencia del clima “ni llevaba el equipo adecuado”.

Un dramático relato sobre lo que vivió como sobreviviente de la tragedia en Torres del Paine, en la que murieron cinco turistas, entregó el director de televisión británico Chris Aldridge, que visitó el lugar junto a su amiga Victoria Bond, una de las víctimas fatales.

En la entrevista que le concedió al medio Daily Mail de su país, Aldridge admitió que “nunca había sentido tanto miedo“, y reveló que tiene mucha experiencia en ese tipo de excursiones.

Para dar cuenta del estado de ánimo que lo invadió cuando debieron enfrentar las malas condiciones del clima, aseveró que “la mayor parte del tiempo pensaba: Oh, aquí es donde vamos a morir todos“.

“El tiempo estuvo bastante malo; el primer día llovió a cántaros, pero fue una caminata fácil, con mucho barro y agua“, recordó el sobreviviente británico.

Según su relato, los mayores problemas que enfrentaron fueron el viento y la nieve, e indicó que “había hielo, para eso se necesitan crampones y el equipo adecuado, que no teníamos. Así que decidimos regresar”.

Sobreviviente británico admite que no estaban preparados

“No esperábamos la nieve. Fue una ventisca tremenda, con vientos muy fuertes. Fue aterrador”, rememoró Chris Aldridge.

Luego apuntó que “me deslicé montaña abajo a gran velocidad y no pude frenar. Era solo hielo”, y dijo que si bien “llevaba casco, podría haberme volcado fácilmente. Salí bien librado, solo con unos rasguños“.

“Pero era difícil respirar por la intensidad de la nieve. No se veía nada. Apenas se veía a la persona que tenías delante, sobre todo al subir, con el viento y la nieve dándonos en los ojos“, añadió el director de televisión.

Ahondó en este último punto y reveló que “era imposible mirar hacia arriba. Dolía muchísimo. En un momento dado me puse las gafas, pero se me congelaron por completo. Eso tampoco sirvió de mucho“.

En la parte final de su relato sobre lo que vivió en Torres del Paine, el sobreviviente británico aseveró que no lograron ubicar a los guadaparques que debían estar en el lugar, ya que habían ido a votar a sus ciudades, por lo que se organizaron entre quienes habían conseguido llegar a un lugar seguro para buscar a los excursionistas que no habían regresado.