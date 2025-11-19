“No hubo búsqueda oficial”: la acusación de los amigos de británica fallecida en Torres del Paine

“El clima cambió con una velocidad aterradora y las condiciones se volvieron extremas”, recordaron los amigos de Victoria Bond.

Como Victoria Bond fue identificada la británica fallecida durante un trekking en el Parque Nacional Torres del Paine, en la Región de Magallanes, y los amigos que la acompañaban realizaron una serie de denuncias sobre lo ocurrido en el lugar el domingo 16 de noviembre. A ella se sumaron dos personas alemanas y otras dos mexicanas.

A través de un video que compartieron en redes sociales, los amigos de la mujer dieron las “gracias por todos los mensajes, amor y apoyo. Estamos devastados más allá de las palabras por la pérdida de nuestra hermosa amiga Victoria“.

Recordaron que esta jornada “seguimos la pista oficial y el itinerario previsto, y partimos desde Los Perros después de que nos dijeron que la ruta estaba abierta“.

Denuncias de amigos de la británica fallecida en Torres del Paine

De acuerdo con lo que manifestaron los amigos de la británica fallecida en Torres del Paine, “no había guardaparques presentes en el campamento cuando llegamos la noche anterior o la mañana siguiente cuando partimos“.

“Más tarde supimos que esto se debió a que el personal estaba ausente para votar (en las elecciones). Normalmente, los guardaparques son los que evalúan las condiciones meteorológicas y cierran el paso si se vuelve inseguro”, complementaron.

“El clima cambió con una velocidad aterradora y las condiciones se volvieron extremas. En ese punto estábamos en un gran grupo de otros senderistas experimentados con los que habíamos estado viajando”, apuntaron, y añadieron que “cuando quedó claro que ya no era seguro continuar, nos dimos la vuelta e hicimos todo lo posible por ayudarnos mutuamente a bajar“.

Rememoraron a la vez que “una vez abajo, un grupo de voluntarios de senderistas formó un grupo de búsqueda y arriesgó sus vidas para ayudar a los que estaban atrapados“.

Según denunciaron las amistades de Victoria Bond, pese a avisar lo ocurrido, “no hubo ninguna búsqueda oficial organizada por las autoridades del parque ese día“.