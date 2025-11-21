Gobierno no perseverará: la fallida compra de las casas del ex presidente Patricio Aylwin

En un principio, el Gobierno buscaba adquirir los inmuebles de Aylwin y Allende para transformarlas en casas museos.

Este viernes la familia del ex presidente Patricio Aylwin dio a conocer que el Gobierno de Gabriel Boric decidió no perseverar en la compra de los inmuebles del ex mandatario, cuya iniciativa tenía el objetivo de convertir dichos espacios en museos.

A través de un comunicado, la familia Aylwin Oyarzún señaló que “en mayo del año 2022, el presidente Boric manifestó a la familia Aylwin Oyarzún el propósito de su Gobierno de que el Estado adquiriera las casas de los presidentes Allende y Aylwin“.

En esa línea, aseguraron que “en noviembre del mismo año, funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales nos indicaron que debíamos presentar una solicitud al efecto. En enero de 2023 presentamos dicha solicitud y luego seguimos todos los pasos indicados por las autoridades respectivas, entregando toda la información requerida y suscribiendo los documentos a tal fin”.

De hecho, agregaron que “en dos oportunidades (diciembre de 2024 y junio de 2025), hemos suscrito, junto con los representantes del Ministerio de Bienes Nacionales, las escrituras de compraventa cuyos textos fueron redactados por funcionarios de dicha repartición“.

La fallida compra de casas de Patricio Aylwin por parte del Gobierno

Sin embargo, anunciaron que el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, y el de Seguridad, Luis Cordero, les informaron que no se perseverará en la compra de los inmuebles, cuyos “argumentos que nos han dado para fundar la decisión no son congruentes con el procedimiento que el propio Gobierno nos propusiera y al cual nos hemos ceñido estrictamente, como tampoco con la voluntad de materializar dicha compra expresada por el Presidente de la República”.

Posteriormente desde la familia manifestaron que su interés fue “procurar preservar la relevancia histórica del legado del expresidente Patricio Aylwin y de su contribución a la recuperación de la democracia en momentos críticos de la historia del país, y que se desarrollara un proyecto de casa museo, para difundir los valores que encarnó, tarea que supera, con creces, nuestras posibilidades”.

Para cerrar, agradecieron a la “Universidad de Chile, la Universidad Diego Portales (UDP), la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Municipalidad de Providencia, quienes habían comprometido su voluntad de sumarse para desarrollar, dirigir y administrar este proyecto patrimonial”.